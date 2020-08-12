Утвержден состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в соответствии с пунктом 4.4 "Устава Азербайджанского инвестиционного холдинга", утвержденного Указом Президента Азербайджана от 7 августа 2020 года № 1120 утверждается следующий состав Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга:

председатель Наблюдательного совета

Премьер-министр Азербайджанской Республики

члены Наблюдательного совета

помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджана

помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджана

министр экономики Азербайджана

министр финансов Азербайджана.