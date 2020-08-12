Состоялось заседание правления ПЕА в формате видеоконференции

Сегодня состоялось очередное заседание правления партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) в формате видеоконференции.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе партии, на заседании была предоставлена информация о работе, проведенной ПЕА в связи с пандемией.

Было отмечено, что осуществлен комплекс мер для предотвращения широкого распространения пандемии коронавируса и ущерба от пандемии. ПЕА по непосредственной инициативе и под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева приняла активное участие в мероприятиях, проведенных с целью предотвращения распространения эпидемии и устранения ее последствий, провела ряд важных акций в этом направлении.

На заседании были заслушаны отчеты с отчетно-выборных конференций Насиминской, Агдашской и Агдамской районных организаций ПЕА по работе, проделанной ими за прошедший период.

На заседании деятельность этих районных организаций была признана удовлетворительной, им были даны рекомендации по дальнейшей деятельности.

Затем на заседании был обсужден ряд вопросов, касающихся партийной жизни.