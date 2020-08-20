Пашинян вернёт Азербайджану и Карабах, и всю Армению

11 августа бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян выступил с сенсационным заявлением. Данное заявление является четким сигналом армянскому обществу - премьер-министр Армении Никол Пашинян сдаст Азербайджану и оккупированный Карабах, и всю территорию Армении.

Так, в интервью армянским СМИ, он обрушился с критикой в адрес нынешних властей, обвинив их в том, что Армения сегодня находится под угрозой.

Как заявил Гаспарян, несмотря на обещания правительства во главе с премьером-министром Николом Пашиняном улучшить уровень жизни населения, на деле никто из руководства страны не собирается выполнять собственные посулы.

"Вопрос в том, нормальные ли это люди, или невежды? дураки? апатриды? люди, которые готовы продать страну за грош, думая, что это небольшая подлость, и от страны не убудет. Но эти маленькие подлости множатся", - разъяренно отметил бывший начальник полиции.

Он также укорил новое правительство в том, что они после прихода к власти не смогли "построить" ничего нового, напомнив как нынешняя "бархатная" власть, еще будучи в оппозиции, регулярно критиковала предыдущее руководство Армении за неспособность привести страну к развитию на протяжении 30 лет.

Гаспарян посетовал на усталость от того, что постреволюционная власть порождает ненависть в обществе, посягает на свободу слова и права человека, пустословит, совершает нападки на церковь и не отвечает за свои слова.

По мнению экс-начальника полиции, в Армении все достигло уровня дилетантизма. "Молодой специалист должен спросить совета старшего опытного товарища. "Нельзя пугать общество, нельзя пугать народ, нельзя наговаривать на народ", - воскликнул Гаспарян.

Он также коснулся давления в собственный адрес, рассказывая как его неоднократно допрашивали в период 2018-2020 годов. Гаспарян сообщил о намеках со стороны полицейских, что приказ допроса "спущен сверху".

По его словам, полиция после того как к власти пришел Пашинян, его команда стала обращаться более жестко с населением, запугивая людей. "Люди уже боятся говорить по телефону. Запуганный народ не поддержит власть, он дезертирует", - полагает Гаспарян.

Бывший начальник полиции в заключении выразил недоумение по поводу призывов привезти беженцев из столицы Ливана.

На фоне всех упомянутых выше проблем тема переселения ливанских армян оказалась очень даже кстати для Пашиняна, поскольку Никол Воваевич не знает как выйти из напряженной внутриполитической ситуации. Поэтому применив популизм, являющийся единственным более-менее успешным рычагом оболванивания собственного народа, Пашинян решился организовать доставку из Ливана этнических армян.

Ранее Day.Az сообщал о том, что армяне Ливана предпочтут остаться у себя на родине, чем переселяться в нищую, ничем не привлекательную страну, которая вдобавок является международным агрессором.

Так и произошло. Согласно армянским СМИ, всего лишь около 100 человек прибыли в Армению из Ливана на самолетах. То есть, ливанские армяне предпочитают оставаться в Ливане, несмотря на огромные проблемы, возникшие ввиду мощного взрыва в Бейруте. Это говорит о следующем: оставаться в Ливане даже в нынешних сложных условиях лучше, чем возвращаться в Армению.

Кирилл Малиновский