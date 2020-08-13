Пашинян выдавливает силовиков, имеющих российское образование

Согласно армянским СМИ, премьер страны Никол Пашинян начал чистку в силовых структурах: беспощадно изгоняются все, имеющие российское образование, - с полуофициальной формулировкой "как потенциальные шпионы". Причем, террор против силовиков с российским дипломом начался после наезда соросят, являющихся спонсорами правительства Армении. Представителям Сороса не понравилось то, что Пашинян соизволил поздравить Александра Лукашенко с победой на выборах президента Беларуси, передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru.

Протесты в Беларуси, похоже больше волнуют армянское общество, нежели белорусское. Армянские проправительственные СМИ, НПО, соцсети так и пестрят новостями о "диктаторе Лукашенко."

Так, национальный демократический полюс выступил с заявлением, где называет Лукашенко диктатором и "решительно осуждает его попытки сохранить власть после президентских выборов в Беларуси путем насилия и преследования граждан". Однако самое главное - армянским националистам не понравилось то, что Пашинян хоть и с большим отрывом от своих коллег по ОДКБ, но все же решил поздравить президента Беларуси.

"В то же время выражаем наше несогласие с безответственной и неприемлемой позицией премьер-министра Армении Пашиняна по поводу поспешного поздравления диктатора, дискредитирующего международную репутацию нашего государства и народа", - говорится в заявлении национального демократического полюса.

От имени интеллигенции свое отвращение к властям выразила писательница Наринэ Абгарян, которая создает свои произведения в основном на русском языке, при этом не брезгуя временами русофобскими настроениями в своих заявлениях. Недавно она назвала главу RT Маргариту Симоньян предательницей за то, что та посмела упрекнуть власти Армении в антироссийской политике. Теперь же Абгарян упрекает Ереван в том, что премьер Армении поздравил президента Беларуси, члена Евразийского союза, в победе в выборах.

"Есть хоть какая-то возможность отыграть назад? Заявить - мы поторопились с поздравлениями, приносим извинения белорусскому народу, правителю вести себя подобным образом с гражданами страны, за которую он взял ответственность, непозволительно? Если нет - будьте решительными и такой прецедент создайте. Ошибаться не стыдно, даже политикам. Стыдно и непростительно настаивать на своей ошибке", - написала Абгарян.

Между тем, Ереван, находясь полностью под властью западных сил, готов на все, чтобы подыграть своим спонсорам. Во времена перестройки такая политика армянской интеллигенции привела к кровопролитию на пространстве СССР, вследствие чего Советский Союз распался и стал частью истории. Но не надо забывать, что все противники Советского Союза его в основном называли Россией.

Вмете с тем, по распоряжению юного главы СНБ Аргишти Кярамяна, начался самый настоящий террор против так называемых российских кадров в силовых структурах. Как пишет газета "Грапарак", ссылаясь на собственные источники, в центре внимания молодого директора службы оказались те сотрудники, которые учились в ФСБ России, и есть подозрения, что они до сих пор сохранили связь с данной структурой". Согласно источникам газеты, в СНБ Кярамян поручил провести служебное расследование в отношении некоторых из них, а других - просто убрать, причем неважно, каким путем, систему надо "очистить" от российских "шпионов". Здесь следует отметить, что Кярамян - один из последних назначений Пашиняна, который всеми действиями пытается насолить России. Кярамян, еще будучи чиновником в государственной контрольной службе Армении, был ярым русофобом, сторонником антироссйиских мер и запомнился тем, что инициировал государственные нападки на действующую в Армении Южно-Кавказскую железную дорогу, контрольный пакет которой принадлежит "Российским железным дорогам".

Анализируя политику официального Еревана, можно прийти к выводу, что все попытки Еревана нацелены на реализацию планов глобалистов оттеснить Россию из Южного Кавказа и вызвать большую войну в регионе, столкнув лбами сильных мира сего.

Накануне армянские СМИ также сообщили, что Никол Пашинян со дня прихода к власти пытается добиться приема у Дональда Трампа, или хоть с кем-нибудь из администрации США. Для этого оптимизированы все силы, начиная от посольство Армении в США, "авторитетов" армянской общины, заканчивая армянскими структурами и партиями. Пока эти намерения не возымели успеха. Однако, согласно информации, спонсоры армянских властей из соросовского истеблишмента посоветовали Пашиняну подождать - глядишь, вскоре президентом станет демократ Джо Байден. Тогда Сорос, как главный спонсор демократов, организует такую встречу, пишут информированные источники в армянских СМИ.

Впрочем, в Ереване надежду не теряют и всеми силами пытаются показать, что всегда готовы лечь под "дядюшку Сэма".