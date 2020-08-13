Азербайджанская хромая оппозиция заразилась новой болезнью

В 1998 году вышло первое издание романа "Элементарные частицы" Мишеля Уэльбека и на рекламных постерах тогда еще восходящая звезда литературы (по образованию биолог) появилась со шприцем в руке, без смокинга и бабочки. Роман был о будущем европейской цивилизации, а Уэльбек с билбордов на улицах как бы предлагал одновременно и его картину, и лекарство.

Он писал, что волнения масс не всегда должно восприниматься как революция, тем более что во время акций протеста массами пытаются руководить темные, гадкие личности.

Понимая общую эйфорию наших местечковых пикейных жилетов и обросших мхом на задворках современной политической истории, постаревших радикалов в трещинах эмоций от происходящего в Беларуси, скучно напоминаю.

Революция, то есть насильственная смена власти, неуважаемые мной блогеры всея соцсетей, "лидеры" карликовых партий и уездные предводители сетевых троллей, это всегда плохо. Как бы вы не отнекивались, упираясь блеклыми хитиновыми наростами об косяк дверей логики; как бы не вращали потускневшими от долгих смотрин на мониторы дребезжащих ноутбуков и покоцанных смартфонов своих - попытайтесь понять и простить себя за подобную дремучесть.

Какая бы ни была власть, после всегда не становится лучше. Хуже только гражданская война, которая просто рвет страну в клочья. "Цветная революция", совершаемая после пинков из-за рубежа и затрещин истинных авторов "протестов", всегда обнуляет и отбрасывает назад. Все страны бывшей совдепии, вкусившие горькую пилюлю "революций", до сих пор живут в девяностых, хотя хвастаются безвизовым режимом с Евросоюзом, благосклонными похлопываниями по плечу американскими политиками и подачками в виде кредитов.

Поймите же вы, вконец радикализованные оппозиционеры всех мастей - никакая Светлана Тихановская не станет нашим другом. Как и не станет любой другой кандидат. Отношения с Азербайджаном они скормят своим заказчикам и пойдут торговать лицом в Европу. Там им тоже ничего не дадут, но они будут стараться. Другого не будет.

Но нет, утомленные лидеры нашей радикальной оппозиции и голосящие на полях соцсетей блогеры и "общественные деятели", как они сами себя нарекли, не желают успокаиваться.

Потому попытаемся ответить на их, как писал некий консервативный, не ведавший об азербайджанской оппозиции поэт, "души прекрасные порывы".

Живущий - ну, естественно - заграницей профессор, один из бывших идеологов движения "Республиканская альтернатива" (REAL) Алтай Гоюшов пишет: "События в Беларуси в очередной раз наглядно показали, что призывы народа к выборам, участие в голосовании и обеспечение массовости являются очень важными вопросами".

Напомню г-ну Гоюшову, что в Азербайджане за последние 26 лет были проведено немалое количество президентских, парламентских и муниципальных выборов.

Когда столь восхваляемая, вся в обертках от панегириков местная оппозиция сумела вывести на улицы больше 5 тысяч людей? Где и когда, какие площади бурлили людскими массами, требующими пересмотра результатов выборов? В лучшем случае, радикальная оппозиция кучковалась на стадионе "Мехсул", или же пыталась совершить марш-бросок к центру города - и всегда неудачно, хило.

Разномастная, разночинная и разношерстная оппозиция всегда проигрывала не власти, а народу: чаяниям, ожиданиям и социальному запросу граждан, на которых так пафосно и опрометчиво опираются лидеры радикалов, напрочь лишенных как электоральной, так и социальной базы.

Кроме того, г-н Гоюшов, свобода есть чувство ответственности. А ответственность в интерпретации нынешних лидеров радикальной оппозиции это, прежде всего, подчинение.

Увы, у всех без исключения жителей оппозиционного андеграунда жестко выстроена вертикаль подчинения. Но, во избежание какой-бы то ни было ответственности, каждый из её индивидуумов легко и с радостью отказался от свободы - причем не только от свободы слова, инициативы, творчества, но и от свободы мыслить не в русле "генеральной линии Лидера" - председателя ПНФА Али Керимли или старца "Нацсовета" Джамиля Гасанлы.

Поэтому во всей радикальной оппозиции нет ярких, самодостаточных индивидуальностей. Замшелыми оппозиционными партиями, организациями и движениями сегодня управляют "винтики и болтики", тогы которых достаются им в награду за лояльность, безропотность и готовность, не рассуждая, выполнить любое приказание извне.

В Беларуси люди требуют соблюдения закона, обеспечения своих прав. В Азербайджане нет таких массовых волнений и акций. Ответ очень прост: наши граждане поддерживают, понимают и принимают власть. Есть нерушимые связи, реверсивные маршруты понимания между властью и народом.

Блогер Бахтияр Гаджиев пишет, что политические партии, представители гражданского общества и интеллигенции, точнее, те из них, для которых главными принципами являются демократия, должны в кратчайшие сроки подписать заявление или петицию в поддержки белорусского народа.

Собственно, наша радикальная оппозиция под соусом "демократических перемен" давно хочет войны большого внутреннего противостояния. По их мнению, мужчинам нужно воевать, это их природа, но государство предлагает им только пришивать воротничок к подворотничку, и это в лучшем случае. Вторая половина общества войну будет смотреть в соцсетях, как сейчас смотрит и читает про Беларусь.

Всем хорошо, все при деле - так, г-н Гаджиев?

Но абсолютно "мирных протестов" не бывает, это оксюморон. Протест - это всегда противостояние, мой вождь против твоего, мы против тебя. И потому крайне мудры течения времени, оставив нам в качестве "вождей оппозиции" и "лидеров протеста" пентюхов, не способных вообще ни на что и повторяющих мантру про свою боевитость, честность, бдение и радение за народ, а также - ну, да - мирность.

Управляемая извне оппозиция, победив на улице, вызывает обвал в обществе и ожесточенное противостояние в социуме. Так, собственно, работает сценарий "цветных революций" - ибо ритуал, изображающий что-то, и делается, чтобы это что-то случилось по-настоящему. Блогеры-мальчики и оппозиционные лидеры-дяди сначала играют в машинку - а потом садятся в настоящую.

Как в Украине: люди побеждают на майдане, чтобы потом обязательно попасть в иловайский котел на востоке страны.

А г-ну Гаджиеву советую не тратить время попусту и не убивать свои нервные клетки впустую: всяко лучше он и те, кто поддерживает блогера, подпишут открытое письмо-соболезнование Джорджу Соросу, успокоят неугомонного заокеанского старца.

Авось, поможет, ибо спецслужбы известных нам стран и вкупе с ними прислужник Сорос раз за разом терпят провалы в Азербайджане. Причина в том, что они лишены понимания реалий нашей страны, не способны дать трезвую и беспристрастную оценку происходящему в Азербайджане. Они делают ставку на людей, наспех слепленных из малопригодного маргинального материала "политиков", на юродивых "блогеров" YouTube и истеричных правдорубов в социальных сетях, являющими всего лишь более шустрая разновидность обычного, недалекого индивида, который за полученные деньги пообещает все, что от него требуется. Они погромщики по своим убеждениям, им больше подходит роль живого мяса во время незаконных акций и шествий, и на большее они не пригодны.

Я уж не говорю про брызжущего слюной и размахивающего руками перед камерой у себя дома, неустанно говорящий про "революцию, которая вот-вот начнется в стране". Сей тип, слуга многих господ, живущий в роскошной квартире и имеющий неслабый капитал в тот самый период, когда бедствуют рядовые члены его партии, чьи дорогие костюмы не в состоянии затмить его отвратные провинциальные эскапады и такой же уровень кругозора.

Живущий в США "блогер и политический активист" Саид Нури утверждает, что повторение белорусских событий в Азербайджане дело времени: "Весь вопрос в том, насколько мы будем готовы к таким событиям? Нам следует изучить опыт оппозиционеров Беларуси".

С.Нури, этот очередной невзрачный субъект отечественного дохлого протестного движения, оказывается, порывается грозить нашей власти маленьким кулачком из-за океана.

Так и быть, объясню на пальцах. Наши "лидеры" оппозиции, лелея и холя мечту о народном негодовании, они изо всех сил стали жать на стоп-краны логики и трезвого анализа ситуации. А когда движение умственных процессов замедлилось, они принялись винить всех, кто не хочет толкать "их поезд" вперед к свободному будущему. Всех, но только не лично себя любимых.

Крики, призывы, размахивание лозунгов в соцсетях и словоблудие в YouTube-каналах "независимых блогеров" годятся для разового тематического виртуально митинга, чтобы, что, называется, выпустить пар.

Пока вся политическая платформа радикальной оппозиции состоит в том, чтобы получить разрешение - пройти по отведённому маршруту и собраться больше трёх - у тех, кого они, якобы, намереваются прогнать из власти. А так же попроситься на аудиенцию к тому, кого они хотят попросить уйти - и во время этой аудиенции предать своих товарищей, продать и, получив деньги, уйти, тревожно смотря по сторонам.

Ибо озвучивая непримиримые лозунги, обращенные к власти, лидеры радикальной оппозиции тут же выражают готовность к диалогу с теми, кто их откровенно презирает.

Несмотря на объективные реалии, вы продолжаете разрабатывать какие-то абсурдные "графики митинговой активности" и планировать "пики гражданского неповиновения". Как будто не замечая, что нить, связывающая вас с общественным настроем, оборвана напрочь.

К тому же, глупо пытаться поразить власть количеством митингующих.

Потому что если понадобится, митингующих за власть будет в сотни, тысячи раз больше: ибо граждане поддерживают не вас, а власть.

Господа, нельзя быть немножко беременными логикой и свободомыслием.

А радикальная оппозиция страны больна детской болезнью крутизны.

И болезнь прогрессирует...