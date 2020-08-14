Послы стран-членов ГУАМ в США обсудили дипломатическое сотрудничество

Послы стран-членов ГУАМ в США обсудили в ходе вебинара текущий уровень сотрудничества между диппредставительствами.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в США, в вебинаре приняли участие посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, посол Грузии Давид Бакрадзе, посол Молдовы Евгений Карас и посол Украины Владимир Ельченко.

Согласно информации, после обсуждений было принято решение о будущих совместных инициативах на основе общих интересов.

Послы подчеркнули важность продолжения обсуждений в указанном формате, в том числе консультаций на рабочем уровне с целью поощрения возможностей совместного регионального сотрудничества с США и усиления партнерства.