Севрский договор: миф, который уничтожит Армению

На днях Армения отметила столетие Севрского договора. Того самого, который мог стать первым шагом к осуществлению болезненных фантазий армянства об "Армении от моря до моря".

Напомним, что договор сей был подписан 10 августа 1920 года в городе Севр (Франция) странами Антанты и присоединившимися к ним государствами, с одной стороны, и правительством Османской империи - с другой. По соглашению, Армения получала выход к Черному морю, а ее территория должна была составить 150 тысяч квадратных километров. Чтобы были понятны масштабы пронесенного мимо армянского рта территориального пирога: площадь сегодняшней Армении составляет около 30 тысяч квадратных километров. То есть Армения могла стать в пять раз больше за счет турецких территорий и нести соседним народам, соответственно, в разы больше зла. Хотя, если говорить всю правду до конца, и эти 29 743 квадратных километра тоже не являются армянской землей.

Севрский договор так и не вступил в силу и по сути перестал действовать после Лозаннской конференции 1923 года и подписания Лозаннского мирного договора. Тем не менее, армянская сторона постоянно вспоминает о нем, потому что это был для армян первый и последний шанс в истории сделать миф реальностью. Севрский договор, по сути, и сам превратился в очередной миф, которым армянские идеологи кормят жителей страны уже сто лет.

Не удивительно, что столетие договора обсуждалось и отмечалось в Ереване на самом высоком уровне. В научной конференции, посвященной этой дате, принял участие и выступил сам премьер-министр. Никол Пашинян, продемонстрировав чудовищную безграмотность, рассуждал о причинах, почему армяне должны "помнить и анализировать один из важнейших документов современной истории".

Важнейший для кого? Для региона и человечества в целом он не представляет никакой важности. Смешно, что бумажка, не получившая правовой силы и оставшаяся просто очередным фактом истории, является объектом научных изысканий армянских ученых. По-видимому, им просто нечем больше заняться.

Планы стран Антанты по расчленению Турции Пашинян называет торжеством права на самоопределение и благоприятными условиями для сосуществования христианских и мусульманских народов. Странно слышать подобные заявления из уст премьера Армении, мононациональной страны, "освободившейся" от прочих народов и конфессий путем этнических чисток. Армянство всего несколько десятилетий за всю свою "многотысячелетнюю" историю имело государственность, и успело за этот короткий период совершить множество страшных деяний против человечности. Тридцатилетняя история армянской независимости - это, образно выражаясь, масштабное уголовное дело против армянского национализма.

Но еще более оригинально высказался президент Армении Армен Саркисян, человек вроде бы образованный и повидавший, в отличие от Пашиняна, мир. В интервью сирийскому изданию Al-Azmenah он заявил, что Севрский договор "остается законным международным и de facto действующим документом" (?!)...

После такого заявления у нас, как говорится, не остается слов - одни эмоции. Поэтому предоставим слово историку, директору Центра истории Кавказа, старшему научному сотруднику Института права и прав человека НАНА, доценту ЮНЕСКО Ризвану Гусейнову.

Остается только смеяться над неглубокими познаниями Пашиняна в истории, который пытается представить Севрский договор как какой-то принятый и одобренный договор, тогда как он потерял свою юридическую силу практически сразу, и ссылаться на него, значит, как минимум, не знать истории.

Смешны также попытки армянской стороны напоминать о Севрском договоре в то время, как Турция усиливается день ото дня и уже близка к статусу мировой державы, решая вопросы мирового значения. Когда-то еще можно было говорить с Анкарой в таком тоне, но сегодня это смешно и даже опасно для самой Армении, которая просто не сможет тягаться с Турцией и предъявлять ей какие-то претензии.

Рассуждая о "равноправии народов", Пашинян забывает о том, что именно армянские дашнакские отряды уничтожали в начале прошлого века турок и азербайджанцев. В общей сложности в тот период руками армянских националистов были уничтожены миллионы тюрок и представителей других народов. В его понимании эти преступления есть борьба за свободу народа. Получается, что борьба за свободу кучки маньяков и националистов лежит через уничтожение коренного населения и других народов этого региона?

Естественно, что все это имело в итоге плачевные результаты для армянского народа. Армянские националисты спровоцировали резню, а теперь их последователи пытаются на горе и предательстве армян делать политический бизнес. Пашинян не отстает от других. Но его отличает очень неглубокое знание темы. Он, возможно, сам того не понимая, постоянно попадает в комичные ситуации, поскольку не знает сути тех вопросов, которые поднимает. Такое ощущение, что все его познания основаны на узконаправленных националистических сказках и не более того.

А теперь перейдем к Саркисяну. Он все-таки человек более образованный, чем Пашинян, но тоже демонстрирует полную историческую безграмотность и явный обман. Ведь президент Армении не решился сказать армянам, что Англия и Франция, подталкивавшие Армению на территориальный конфликт с Турцией, бросили, когда кемалисты отказались дарить турецкие земли под "от моря до моря". Он лукавит и изворачивается, пытаясь уйти от правды. Вот, например, он утверждает, что подписанный в 1923 году Лозаннский договор не отменяет Севрского, поскольку в нем, дескать, нет даже упоминания о последнем документе. И более того, он считает, что Армения не подписывала Лозаннский договор, а значит, не обязана его выполнять. Интересный аргумент из уст государственного деятеля.

Во-первых, в Лозаннском договоре не упоминается Севрский потому, что последний остался не ратифицированным клочком бумаги, следовательно ни в каких договорах на него ссылки быть не может. Об этом вам скажет даже начинающий юрист.

Во-вторых, Армения не подписывала Лозаннский договор 1923 года по одной простой причине - она уже находилась в составе СССР. Более того, еще три года до Лозанны от Севрского договора отказалась дашнакская Армения, а позднее советская Армения признала границы с Турцией.

В заключение отметим, что те заявления, которые звучат в эти дни из Еревана, только доказывают лишний раз, что наши соседи не способны адекватно воспринимать географические реалии и выносить из истории должные уроки.

Власти Армении продолжают вести свой народ к мифическим ориентирам, упуская из виду реалии. Сто лет назад у армян был шанс воплотить мифы в реальность при содействии внешних акторов, но все закончилось так, как и должно было закончиться, - державы воспользовались услугами армянства для решения собственных задач, а потом бросили его. По тому же сценарию развивается ситуация в регионе и сегодня. Однако, как показали торжества по случаю несостоявшегося Севрского договора, никаких выводов из истории своих провалов армянские националисты так и не сделали.

И еще - в свое время Адольф Гитлер тоже не хотел признавать Версальский договор, как Армения не желает признавать сегодня Лозаннский и Карсский документы. Напомним, что Версальский договор был подписан по итогам Первой мировой войны и определял границы стран Европы...

Зульфугар Ибрагимов