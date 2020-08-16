Азербайджан и Грузия как пример партнерства, проверенного временем и любыми кризисами

Грузия традиционно является в регионе одним из ближайших союзников Азербайджана на Южном Кавказе. Двустороннее отношение стран носит характер стратегического сотрудничества.

Азербайджан и Грузия тесно связаны глобальными, энергетическими и транспортными проектами. Среди них можно выделить Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум и ТРАСЕКА. Страны также сотрудничают в рамках различных организаций таких как ГУАМ, ОЧЭС и т.д.

Южный газовый коридор

Проект ЮГК изначально был инициирован азербайджанской стороной. Он предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны. Основная цель проекта - диверсификация маршрутов и источников поставок энергоресурсов. Благодаря этому проекту энергобезопасность Европы будет обеспечена в значительной степени. Реализация проекта ЮГК принесет серьезные выгоды Азербайджану, Грузии и Турции. Именно благодаря совместным усилиям трех стран будет обеспечен успех разработки данного проекта.

Баку-Тбилиси-Карс

Открытие железной дороги БТК состоялось 30 октября 2017 года. Благодаря вводу в строй этой железнодорожной линии, Азербайджан, Грузия и Турция превратились в важный транзитный узел. Вследствие БТК Азербайджан получил возможность наладить прямое железнодорожное сообщение с Турцией через территорию Грузии. Запуск БТК имеет существенный вклад в стабильность в регионе и последующее сближение народов трех стран.

Взаимная торговля

В период январь-июнь 2020 года товарооборот между Азербайджаном и Грузией составил 451 млн долларов США. При этом доля Азербайджана в общем торговом обороте Грузии составила 8,9%. В первом полугодии Азербайджан занял четвертое место среди основных торговых партнеров Грузии после Турции, России и Китая.

Нерушимая дружба и братство Азербайджана и Грузии

Судьбы азербайджанцев и грузин тесно переплетены между собой. В то время как на юго-востоке Грузии проживают этнические азербайджанцы, являющиеся неотъемлемой частью Грузии, так и на северо-западе Азербайджана живет существенное количество этнических грузин.

Когда в 2006 году ввиду определенных причин Грузия осталась без газа и электричества, именно Азербайджан протянул соседней стране руку помощи и дал тепло Грузии. Данный жест является наглядным примером нерушимости дружбы и братства двух стран.

Что касается общих интересов двух стран, то Азербайджан и Грузия делают все возможное, чтобы установить на Кавказе относительную политическую стабильность и обеспечить безопасность нефтяных и газовых магистралей.

Две страны страдают от сепаратизма на своих территориях, прекрасно понимают и чувствуют боль друг друга. Помимо оккупации азербайджанских земель, армянские сепаратисты нагло ведут себя в грузинском регионе Самцхе-Джавахети, не скрывая своих истинных намерений в перспективе объявить данный регион по примеру оккупированного Нагорного Карабаха "древней армянской землей". Так в Ереване надеются иметь рычаг давления на официальный Тбилиси.



В то же время, Грузия оказалась перед выбором в июле этого года: на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта, боев на Товузском направлении, Армения намеревалась использовать грузинскую территорию для транзита военных грузов, призванных предотвратить разгром от ВС Азербайджана.

Свой выбор Тбилиси сделал: власти Грузии не разрешили транспортировку военных грузов в Армению через свою территорию. Этот шаг - шаг настоящего партнера, союзника и дружественного государства. Тем более, что если уж и говорить о партнерстве, то та же Армения, к слову, никогда не поддерживала резолюции ООН и других международных организаций, касающихся конфликтов в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии.

Пашиняновская Армения снова столкнулась с реальностью: партнеров выбирают не по словам, браваде или громким обещаниям, а по делу. И именно подлая, двуличная, агрессивная политика, которую проводили и проводят армянские власти по отношению ко всем своим соседям, и привела сегодня к абсолютной региональной изоляции Еревана. Во главе Армении может стоять кто угодно - но до тех пор, пока не поменяется суть, другого отношения к Еревану не будет ни у Азербайджана, ни у Грузии, ни у других партнеров официального Баку.

А. Керимов