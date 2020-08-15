Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении

15 августа в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.

Очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.