https://news.day.az/politics/1262674.html Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
Уничтожен очередной тактический БПЛА Армении - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ
15 августа в 16:20 подразделения вооруженных сил Армении, используя тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предприняли попытку осуществить разведывательный полет над позициями подразделений азербайджанской армии в направлении Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе.
Об этом сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана.
Очередной БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.
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