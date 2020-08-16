Армяне разворовывают культурное наследие народов Кавказа

О попытках Армении присвоить все культурное наследие Азербайджана известно уже давно. Все чаще представители этой страны выдают за "свои" азербайджанские национальные песни, танцы, фольклор, блюда, народные музыкальные инструменты, другое нематериальное культурное наследие Азербайджана. Даже исторических личностей с явно тюркскими именами и фамилиями в Армении называют достоянием армянского народа.

Но азербайджанцы - далеко не единственный народ, пострадавший от армянского воровства. Популярный блогер в Youtube, известный под псевдонимом "Злой грузин", опубликовал большой видеорепортаж, посвященный масштабным попыткам армян присвоить и грузинские памятники.

Он подробно рассказывает о постоянных попытках армян выдать грузинские танцы за свои, о попытках объявить чурчхелу (суджук) древнейшим армянским десертом и других, не менее наглых попытках. Как это ни смешно, одно время армяне пытались предъявить свои права даже на такое стереотипное грузинское блюдо как хачапури. Видимо, сочетание букв "хач" не даёт им покоя.

Автор видео подчеркнул очень важный факт: постоянное стремление армян присвоить тот или иной элемент культурного наследия соседей - азербайджанцев, грузин, других народов Кавказа - показывает, что наш регион не имеет никакого отношения к армянской истории и их происхождению. Эти люди - пришлые на Кавказе, и именно поэтому наш регион кишит свидетельствами древней истории буквально каждого населяющего Кавказ народа, кроме армян.

Предлагаем вашему вниманию полную версию выступления грузинского блогера: