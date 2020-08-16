Операция "Пашинян": Армения продалась Соросу за два года

"Сасна црер", события 2018 года - разные звенья "цепочки Сороса", которые, возможно, не знают друг о друге, но управляются из одного места. Об этом, как пишет российское издание smi6.ru, в интервью армянским СМИ заявил экс-начальник полиции Армении, генерал-полковник Владимир Гаспарян.

"Сорос в Армении имеет много общественных организаций. Если посмотреть на их программы, то можно сказать, какие "хорошие" программы осуществляет дедушка Сорос. Вовлеченные в это люди могут даже поклясться, что ничего не делают против государства, при этом они так себя ведут, что им можно и поверить. Но где-то 10 организаций такие, а вот 60 - организации, группировки, сети, резиденты... Об этом пусть говорит СНБ. Есть также боевая, политические части. Вы очень скоро все это увидите. У глобалистов и соросовцев есть личные интересы, разрушающие государства. Если вы видите эти процессы и думаете, что на этом этапе они остановятся, то ошибаетесь, если действующие власти проявят самостоятельность, против них сразу же предпримут соответствующие шаги. Если сегодняшний руководитель не освободится от этого воздействия... Поживем, увидим. В 2018 году мы владели ситуацией, но кое-что из сказанного мною выяснили позже", - заявил Гаспарян.

SMI6 уже сообщало о соросовских ставленниках в Армении, большинство которых получили власть в результате "бархатной революции", после чего в этой пост-советской стране началась борьба с русским языком, а героизация фашистских приспешников превратилось в официальную политику Еревана. За последние 2 года Армения превратилась в центр русофобских настроений на пространстве СНГ, всячески стараясь как можно больше создать напряженные точки на границах России. Армения для Запада - мина замедленного действия, подложенная под ОДКБ и прочие союзы с Россией.