Деятельность Минской группы ОБСЕ нужно реорганизовать

Деятельность Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта должна быть пересмотрена.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джейхун Мамедов.

"Минская группа ОБСЕ, которая неоднократно становилась свидетелем нарушений Арменией режима прекращения огня, но при этом не принимала никаких мер, и чья "деятельность" остается лишь на бумаге, должна быть обязательно и срочно распущена. Следует рассмотреть вопрос реорганизации деятельности Минской группы, и Турция должна быть привлечена к процессу в качестве страны-сопредседателя", - сказал депутат.

Он добавил, что жалкая Армения продолжает получать последовательные удары. Бои в Товузском направлении в июле 2020 года - наглядное тому подтверждение.

"Факты подтверждают, что продолжающееся вооружение Армении Россией поддерживает страну-оккупанта, что в свою очередь препятствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права и служит сохранению статус-кво", - сказал Мамедов.

По его словам, события последних дней, поставка Россией оружия захватнической Армении вызвали широкий резонанс в азербайджанском обществе.

"Последовательное вооружение Армении Россией противоречит ее статусу сопредседателя Минской группы ОБСЕ, взятым ей на себя обязательствам, а также принципу недопустимости статус-кво, что отражено в совместном заявлении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подписанном 10 июля 2009 года в рамках саммита G8 президентами США, России и Франции в итальянском Аквиле, и совместном заявлении президентов США, России и Франции, принятом 26 июня 2010 года в канадском Мускоке. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным затронул вопрос вооружения Армении и переправку в эту страну 400 тонн оружия после боев в Товузском направлении. Решительно отстаивая национальные интересы Азербайджана на международной арене, глава государства всегда уделяет особое внимание каждому вопросу, который затрагивает эти интересы, и данные вопросы поднимаются перед любой страной и международной организацией и решаются", - сказал депутат.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.