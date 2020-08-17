Армяне запустили антисемитскую кампанию в Америке

Не так давно авторитетное американское издание The Wall Street Journal разместило статью, в которой разоблачило двойственность позиции армянской лоббистки Сары Ли Уитсон. Напомним, что автор статьи, профессор права в Университете Джорджа Мейсона и научный сотрудник Kohelet Policy Forum" (Иерусалим) Евгений Конторович осудил лицемерные нападки директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке на Израиль. Уитсон является одной из самых ярых критиков израильского урегулирования на Западном берегу реки Иордан.

После выступления The Wall Street имеющая армянское происхождения антисемитка Уитсон была вынуждена покинуть пост. Но это ничуть не помешало ей продолжить оставаться на позициях антисемитизма и даже в какой-то степени развязало руки. На днях она опубликовала в Twitter пост антиизраильского содержания в поддержку Палестины.

Отметим, что эта дама поддерживает этнические чистки армянами азербайджанцев и содействует деятельности армянского национального комитета Америки (ANCA). Это шовинистическая, расистская, террористическая организация, не раз отмечавшаяся антисемитскими поползновениями. Интересно, что Сара Ли Уитсон, яро поддерживая Палестину и обвиняя во всех грехах Израиль, при этом поддерживает армянскую оккупацию территорий Азербайджана, то есть занимает двойственную позицию и противоречит своим же якобы "убеждениям".

Будем откровенны - если бы не разоблачение антисемитизма Уитсон, она так и продолжала бы работать в HRW, организации, призванной защищать права человека, но не только делом, но даже словом не поддержавшей сотни тысяч азербайджанцев-вынужденных переселенцев, людей, переживших этнические чистки и лишившихся родных очагов в результате армянской агрессии.

Впрочем, чему удивляться, когда защита прав поручается таким лицам, как Сара Ли Уитсон. И теперь становится ясно, кто стоял за кампаниями HRW против Азербайджана.

Зульфугар Ибрагимов