Армяне запустили антисемитскую кампанию в Америке

Не так давно авторитетное американское издание The Wall Street Journal разместило статью, в которой разоблачило двойственность позиции армянской лоббистки Сары Ли Уитсон. Напомним, что автор статьи, профессор права в Университете Джорджа Мейсона и научный сотрудник Kohelet Policy Forum" (Иерусалим) Евгений Конторович осудил лицемерные нападки директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке на Израиль. Уитсон является одной из самых ярых критиков израильского урегулирования на Западном берегу реки Иордан.

The Wall Street Journal раскритиковал Human Rights Watch - за двойные стандарты

The Wall Street Journal раскритиковал Human Rights Watch - за двойные стандарты

После выступления The Wall Street имеющая армянское происхождения антисемитка Уитсон была вынуждена покинуть пост. Но это ничуть не помешало ей продолжить оставаться на позициях антисемитизма и даже в какой-то степени развязало руки. На днях она опубликовала в Twitter пост антиизраильского содержания в поддержку Палестины. 

Отметим, что эта дама поддерживает этнические чистки армянами азербайджанцев и содействует деятельности армянского национального комитета Америки (ANCA). Это шовинистическая, расистская, террористическая организация, не раз отмечавшаяся антисемитскими поползновениями. Интересно, что Сара Ли Уитсон, яро поддерживая Палестину и обвиняя во всех грехах Израиль, при этом поддерживает армянскую оккупацию территорий Азербайджана, то есть занимает двойственную позицию и противоречит своим же якобы "убеждениям".

Будем откровенны - если бы не разоблачение антисемитизма Уитсон, она так и продолжала бы работать в HRW, организации, призванной защищать права человека, но не только делом, но даже словом не поддержавшей сотни тысяч азербайджанцев-вынужденных переселенцев, людей, переживших этнические чистки и лишившихся родных очагов в результате армянской агрессии.

Впрочем, чему удивляться, когда защита прав поручается таким лицам, как Сара Ли Уитсон. И теперь становится ясно, кто стоял за кампаниями HRW против Азербайджана.

Зульфугар Ибрагимов