Палата депутатов Парагвая осудила агрессию армян в Товузе

12 августа официальный сайт Палаты депутатов национального конгресса Парагвая опубликовал пресс-релиз, в котором говорится о нападениях, совершенных со стороны Армении против Азербайджана на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении.

Как передает Day.Az, пресс-релиз был подготовлен при поддержке председателя палаты депутатов Парагвая Вальтера Хармса и члена палаты депутатов Парагвая Эсмериты Санчес де Да Силвы.

Пытаясь противодействовать принятию публикации, армянское лобби в Парагвае намеревалось протащить свою антиазербайджанскую резолюцию в палате депутатов. Однако резолюция не была одобрена членами палаты.

Стоит отметить, что сразу после публикации пресс-релиза официальный сайт Палаты депутатов Парагвая подвергся кибератаке со стороны армянского лобби в Парагвае.