https://news.day.az/politics/1262935.html Президент Ильхам Алиев отозвал послов в Грузии, Сербии, Монтенегро и Боснии и Герцеговине - Распоряжения
Президент Ильхам Алиев отозвал послов в Грузии, Сербии, Монтенегро и Боснии и Герцеговине - Распоряжения
17 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Эльдара Гумтаоглу Гасанова с должности посла Азербайджанской Республики в Сербии, Монтенегро и Боснии и Герцеговине.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кроме того, другим распоряжением главы государства с должности посла Азербайджана в Грузии был отозван Дурсун Айваз оглу Гасанов.
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