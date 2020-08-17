Президент Ильхам Алиев отозвал послов в Грузии, Сербии, Монтенегро и Боснии и Герцеговине

17 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об отзыве Эльдара Гумтаоглу Гасанова с должности посла Азербайджанской Республики в Сербии, Монтенегро и Боснии и Герцеговине.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кроме того, другим распоряжением главы государства с должности посла Азербайджана в Грузии был отозван Дурсун Айваз оглу Гасанов.