https://news.day.az/politics/1262939.html Назначен новый посол Азербайджана в Грузии - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Назначен новый посол Азербайджана в Грузии - распоряжение Президента Ильхама Алиева
17 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фаига Магбет оглу Гулиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Грузии.
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