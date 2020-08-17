Назначен новый посол Азербайджана в Грузии

17 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Фаига Магбет оглу Гулиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Грузии.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.