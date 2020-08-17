Президент Ильхам Алиев выделил 4,6 млн манатов на реконструкцию автодорог в Наримановском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,6 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.