Президент Ильхам Алиев выделил 4,6 млн манатов на реконструкцию автодорог в Наримановском районе Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района города Баку из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,6 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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