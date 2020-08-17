Фаиг Гулиев освобожден от должности зампреда Госкомитета по работе с диаспорой

17 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Фаига Магбет оглу Гулиева от должности заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.