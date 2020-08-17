https://news.day.az/politics/1262944.html Фаиг Гулиев освобожден от должности зампреда Госкомитета по работе с диаспорой - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Фаиг Гулиев освобожден от должности зампреда Госкомитета по работе с диаспорой - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
17 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Фаига Магбет оглу Гулиева от должности заместителя председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.
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