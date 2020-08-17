Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих ГПС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, за отличие в обеспечении охраны государственной границы, защите территориальной целостности Азербайджана и выполнении задач, поставленных перед органами пограничной охраны, награждается ряд военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана.

С полным списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

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