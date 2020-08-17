Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с регулированием деятельности ОАО Aqrolizinq

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с регулированием деятельности ОАО "Агролизинг".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, ОАОAqrolizinq при министерстве сельского хозяйства переименовывается в ОАО Aqroservis.

С подробностями указа можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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