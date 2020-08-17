https://news.day.az/politics/1262988.html Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с регулированием деятельности ОАО Aqrolizinq
Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с регулированием деятельности ОАО Aqrolizinq
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с регулированием деятельности ОАО "Агролизинг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, ОАОAqrolizinq при министерстве сельского хозяйства переименовывается в ОАО Aqroservis.
С подробностями указа можно ознакомиться, пройдя по ссылке.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре