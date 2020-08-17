Угроза бомбардировки Гянджи показала террористическую сущность пашиняновской Армении

Угроза так называемого "главы" Нагорного Карабаха Араика Арутюняна о бомбардировке Гянджи говорит о террористической сущности режима, оккупировавшего азербайджанские земли.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Муса Гасымлы.

По его словам, неудавшаяся провокация армян на азербайджано-армянской границе в направлении Товуза вынуждает армянских марионеток в оккупированном Карабахе делать устрашающие заявления.

"В середине июля все мировое сообщество стало свидетелем того, как армянские формирования обстреливают из тяжелого вооружения села и жилые дома мирных азербайджанцев в Товузе. Поэтому заявление Арутюняна следует воспринимать в прямом смысле этого слова", - предупредил он.

По мнению нашего собеседника, международные организации должны дать жесткую оценку данному заявлению, поскольку удар по Гяндже со стороны армян может привести к полномасштабной войне во всем регионе.

Депутат также подчеркнул, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ в срочном порядке должны осудить это заявление.

"Если МГ ОБСЕ не в состоянии указать агрессору на недопустимость подобного рода агрессивных заявлений, разрушающих какие-либо надежды на мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта, то вопрос пересмотра состава организации вновь становится актуальным", - заключил Муса Гасымлы.

Абдул Керимханов