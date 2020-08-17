Армения пытается угрожать нанесением военного удара по Гяндже

После того, как потерпела крах попытка нападения Армении на азербайджанские позиции в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы, которую она предприняла 12-16 июля в целях осуществления своей агрессивной военной стратегии, руководствуясь идеей "новая война за новые территории", военно-политическое руководство этой страны продолжает озвучивать провокационные заявления, чтобы компенсировать провал недавней военной авантюры, а также отвлечь внимание от нарастающего социально-экономического и политического кризиса в стране. Все это наглядно демонстрирует, что намерения Армении заключаются не в устранении последствий конфликта, а в стремлении продолжать оккупационную стратегию, связанную с незаконным применением силы.

Как сообщает Day.Az, об этом сказали в министерстве иностранных дел Азербайджана.

"После заявлений армянских военно-политических кругов о том, что крупные населенные пункты Азербайджана и такие стратегически важные гражданские объекты, как Мингячевирская ГЭС, рассматриваются как "военные цели", армянская сторона, через так называемого "главу" незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, пытается угрожать азербайджанскому народу нанесением военного удара по городу Гянджа.

Все это обнажает террористическую сущность Армении, не отказывающейся от своей агрессивной политики. Армения, которая после решительного отражения ее военных провокаций благодаря военной мощи и высокому профессионализму азербайджанской армии попала в беспомощное положение как внутри страны, так и за ее пределами, вновь прибегнув к своему традиционному методу - нацелившись на гражданские объекты и мирное население, в характерной для террористических организаций форме преследует цель посеять страх среди гражданского населения.

Армянская сторона, злоупотребляя в своих гнусных политических целях имеющими место в странах Ближнего Востока гуманитарными проблемами, объявила о плане незаконного переселения этнических армян после ужасающего взрыва из ливанского города Бейрут на оккупированные территории Азербайджана.

Через незаконный режим, созданный на оккупированных территориях Азербайджана, Армения заявила о своем намерении перенести в Шушу некоторые так называемые "официальные учреждения".

Это коварное намерение в отношении города Шуша, имеющего исключительное значение для азербайджанского народа с точки зрения его культурных, исторических и духовных особенностей, является очередной попыткой, направленной на усиление политики этнической чистки, проводимой на оккупированных территориях Азербайджана.

Восстановление права на безопасное и достойное возвращение изгнанного из своего родного края азербайджанского населения в места постоянного проживания в Нагорном Карабахе, в том числе в город Шуша, а также и на всех остальных оккупированных территориях, проходит красной нитью через весь процесс урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

Армения, в рамках незаконной экономической и иной деятельности, которую она осуществляет на оккупированных территориях Азербайджана, предпринимает шаги в направлении изменения инфраструктуры Сарсангского водохранилища. Действия Армении в отношении Сарсангского водохранилища являются незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана, нарушением прав государственной и частной собственности. Используя Сарсангское водохранилище как инструмент экологического терроризма с момента оккупации азербайджанских территорий, Армения лишает азербайджанских граждан, проживающих вблизи наших оккупированных территорий, водных ресурсов, в результате экологическая ситуация в этих регионах крайне ухудшилась, нанесен ущерб биоразнообразию. Данный факт безоговорочно закреплен в Резолюции № 2085 (2016 г.) Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Попытки Армении в направлении изменения инфраструктуры водохранилища следует рассматривать как следующий шаг в рамках политики экологического террора Армении.

Кроме того, все изменения инфраструктуры на оккупированных территориях, включая строительство дорог, соединяющих Армению с оккупированными территориями Азербайджана, а также шаги, связанные с Сарсангским водохранилищем, служат незаконной политике по привлечению большего числа этнических армян для заселения оккупированных территорий.

Армения должна прекратить испытывать терпение международного сообщества, а в первую очередь азербайджанского государства и общества своими противоправными действиями и провокационными заявлениями.

Министерство иностранных дел Азербайджана однозначно заявляет, что Азербайджан полон решимости предпринять все необходимые шаги для восстановления своей территориальной целостности и суверенитета в пределах своих международно признанных границ, защиты конституционного строя, обеспечения безопасности, прав и свобод своих граждан, используя все возможности, предоставленные ему Конституцией Азербайджана и международным правом.

МИД Азербайджана проинформировало сопредседателей Минской группы ОБСЕ об этих провокационных попытках, направленных на повышение напряженности в регионе и окончательный срыв всех возможностей по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Чтобы адекватно оценить поведение Армении, не допустить шагов, которые могут привести к серьезным и опасным последствиям для региона в целом, разрешить конфликт мирным путем, необходимо вернуть ее к переговорному процессу, политико-правовые рамки которого основываются на четырех соответствующих резолюциях Совета Безопасности ООН - №№ 822, 853, 874 и 884 (1993 г.) и постановлениях ОБСЕ.

Министерство иностранных дел Азербайджана продолжит предпринимать необходимые шаги для пресечения незаконной деятельности Армении и устранения ее последствий, используя все политические и дипломатические механизмы", - сказали в МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.