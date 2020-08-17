В России на полигоне Алабино состоялась жеребьевка команд конкурса "Танковый биатлон", проходящего в рамках соревнований "Армейские международные игры - 2020".

Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве обороны, в жеребьевке приняли участие руководители команд, тренеры и члены танковых экипажей.

По результатам жеребьевки азербайджанские танкисты выступят 23 августа, в первый же день конкурса. Азербайджанская команда будет состязаться с танковыми экипажами из Китая, Беларуси и Сербии.