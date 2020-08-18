Жена Пашиняна оскандалилась

Когда премьер Армении Никол Пашинян говорил в Ханкенди, что "Карабах это Армения", он, наверное, держал за спиной скрещенные пальцы, потому что знал, что врет. И Пашиняну, и всей его команде, и бывшим режимам, да всем в Армении и мире прекрасно известно, что Карабах это Азербайджан. На днях жена премьера Анна Акопян подтвердила эту истину в очередной раз.

Пофоткавшись в оккупированном Ханкенди, первая дама Армении захотела покрасоваться перед подписчиками в соцсетях, тэгнув "Степанакерт". И не подумала о том, что это только ее муж называет Карабах Арменией, а весь остальной мир, включая администрации социальных сетей, знает, что это международно зафиксированная территория Азербайджана. В результате получилось то, что получилось. И теперь чете Пашинянов придется вновь оправдываться и объясняться. Мало того, что они не считаются с "независимостью" самопровозглашенного образования и называют его Арменией, так еще и подставляют оккупантов необдуманными статусами.

Интересно, что проблемы с мировым признанием Карабаха частью Азербайджана настигают ереванский режим в последнее время все чаще. Этот факт в самой Армении вынуждены фиксировать в паспортах армянских граждан-уроженцев НК. И даже в направлениях на лечение больных коронавирусом, переводящихся из Армении в Карабах, место назначения указывается как Азербайджан.

Интересно, как мадам Акопян будет оправдываться перед соплеменниками за то, что побывала в Азербайджане...

Зульфугар Ибрагимов