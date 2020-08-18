Азербайджан и Иран укрепляют отношения совместными проектами

"Азербайджанская Республика - одна из соседних стран, имеющая очень хорошие отношения с Ираном".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом в ходе визита в Ардебиль заявил журналистам вице-президент Ирана и руководитель Планово-бюджетной организации Мохаммад Багир Нобахт.

Он отметил, что прилагаются усилия для еще большего укрепления и углубления связей с Азербайджаном.

"Являющиеся дружественными и братскими странами Иран и Азербайджанская Республика всегда были рядом друг с другом для развития политических, экономических и культурных связей, и в настоящее время предпринимаются совместные шаги для укрепления этих отношений. Надеемся, что мы увидим плоды этих усилий. В Ардебиле как соседней с Азербайджанской Республикой провинцией продолжаются совместные приграничные проекты, такие как создание промышленного городка, соединение железнодорожной линии, а также строительство грузового терминала. Мы надеемся, что их эксплуатация послужит укреплению этих связей. Строительство совместных проектов является частью обязательства правительства по укреплению отношений с соседними странами. Мы надеемся, что в ближайшие годы эти отношения приведут к дальнейшему процветанию обеих стран", - отметил вице-президент Ирана.