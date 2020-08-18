Сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви обратились к лидерам G20

Cопредседатели Международного центра Низами Гянджеви обратились к лидерам G20.

Как сообщили Day.Az в Центре, в обращении содержится призыв принять срочные меры для устранения чрезвычайных ситуаций в глобальной системе образования, вызванных пандемией COVID-19. В обращении говорится, что обучение более миллиарда детей в мире было приостановлено ввиду закрытия школ. По оценкам ЮНЕСКО, будущее порядка 30 миллионов детей в связи с получением образования находится под вопросом. Другой важный аспект образования заключается в недопущении ранних браков девочек-подростков.

"Большинство из них - это дети, подвергающиеся опасности эксплуатации и принудительного труда. Ввиду того, что образование связано практически со всеми сферами человеческого развития - от выживания детей до материнского здоровья, гендерного равенства, создания рабочих мест и экономического роста, чрезвычайное положение в сфере образования подорвет перспективы достижения Целей устойчивого развития на период до 2030 года и замедлит прогресс в области гендерного равенства. По оценкам Всемирного банка, экономический убыток от долгосрочной приостановки образования может достигать 10 триллионов долларов", - говорится в обращении.

Для предотвращения всех этих потенциальных проблем в обращении имеет место призыв к мировым лидерам инвестировать в новые программы и надлежащее обучение для миллионов детей, которые не ходили в школу в течение полугода и теперь готовятся вернуться в школу.