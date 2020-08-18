За бравадой армян о Гяндже не стоит ничего

Армяне по обыкновению пытаются блефовать, хотя в действительности живут в страхе, в ожидании возмездия за совершенные на азербайджанской земле преступления.

Об этом сказал Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя прозвучавшие на днях с оккупированных территорий Азербайджана заявления.

Напомним, что глава сепаратистского режима Араик Арутюнян пригрозил Азербайджану обстрелом Гянджи и поведал о планах по лишению азербайджанских районов воды оставшегося на оккупированных территориях Сарсангского водохранилища.

Мусабеков отметил, что Арутюнян после непризнанных никем в мире так называемых "президентских выборов" в НК пытается реализовать хотя бы какую-то программу деятельности. Денег ни на какую экономически обоснованную программу у марионеточного режима нет. До сих пор две трети бюджета самопровозглашенного образования дотируется из Еревана, а некогда бурная река помощи от зарубежной армянской диаспоры превратилась в ручей. По мнению азербайджанского депутата, Арутюнян напрасно полагает, что на такие масштабные проекты, как перенос областного центра в Шушу или поворот стока Сарсангского водохранилища можно привлечь финансовые ресурсы диаспоры. Пока в урегулировании конфликта нет прогресса, а риски возобновления широкомасштабных военных действий велики, никаких значимых инвестиций из иностранных источником в Нагорный Карабах ждать не стоит.

"А вот страхи в отличие от инвестиций у армян велики. Озвученные планы переноса административных учреждений в Шушу во многом продиктованы именно им, страхом. Оккупанты прекрасно понимают, что в случае возобновления военных действий и обстрела армянскими силами наших населенных пунктов, расположенных недалеко от линии соприкосновения, все органы управления и военные объекты в Ханкенди будут уничтожены артиллерией и реактивными установками азербайджанской армии. Что же касается обстрела армянами Гянджи, то на каждый снаряд Ханкенди получит стократный ответ. Наши запасы боеприпасов позволяют в прямом смысле слова стереть столицу сепаратистов с лица земли", - сказал наш собеседник.

Возвращаясь к планам оккупантов по Сарсангскому водохранилищу, Мусабеков напомнил, что в 2016 году ПАСЕ была принята специальная резолюция, в которой осуждаются односторонние армянские действия по использованию этого водоема и попытки полностью лишить азербайджанские села, расположенные вниз по течению реки Тертер, воды. Эти действия Армении будут квалифицироваться как преступление. Любые же действия азербайджанской стороны с целью противодействия армянским планам будут обоснованы.

"Полагаю, что МИД Азербайджана в специальном заявлении недавно привлек внимание международного сообщества ко всем этим моментам. Хорошо бы армянам проявить благоразумие и прислушаться к сделанным предупреждениям. Ситуация и без того достаточно горячая, и дополнительные провокационные действия со стороны оккупантов лишь приблизят их неминуемый крах", - резюмировал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева