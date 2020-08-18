Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха на переговорах с послом Турции

Состоялась встреча посла Турции в Азербайджане Эркана Озорала с членами Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, сообщили Day.Az в общине.

Глава общины, депутат Турал Гянджалиев поприветствовал посла Турции.

Было отмечено, что совместная деятельность Азербайджана и Турции, которые являются одной нацией, двумя государствами, поспособствовала донесению справедливого голоса Азербайджанской общины Нагорного Карабаха до еще более широкой международной аудитории. Члены Общины высказали свои предложения по дальнейшему расширению деятельности в этом направлении.

Озорал отметил, что Турция всегда была и будет рядом с Азербайджаном. Он выразил уверенность в том, что азербайджанские беженцы и вынужденные переселенцы, покинувшие свои дома в результате армянской оккупации, в скором времени вернутся к родным очагам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.