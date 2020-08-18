В Армении протестующие перекрыли международную трассу

Около 200 жителей армянского села Гегамасар во вторник перекрыли междугороднюю трассу вблизи города Варденис (180 км от Еревана), в знак протеста против эксплуатации золоторудного месторождения "Сотк". Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

По информации журналистов, участники акции протеста заявляют, что из-за взрывных работ на месторождении образуются облака пыли, которые содержат химические элементы, загрязняющие питьевую воду в близлежащих селах.

Сообщается, что в настоящий момент дорога из Еревана в Варденис перекрыта. На месте скопились машины.

Золотуродное месторождение "Сотк" - самое крупное в Армении. Добычей золота там занимается компания с российским капиталом GeoProMining, которая является одним из самых крупных налогоплательщиков в стране.