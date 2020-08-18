Какие послания получил премьер-министр Никол Пашинян в ходе интервью на “HARDtalk”?

Визуально-коммуникативный анализ интервью

После просмотра интервью премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна каналу BBC в рамках программы "HARDtalk", отличающейся специфической концепцией, хочется настоятельно рекомендовать всем посмотреть данное интервью, поскольку оно изобилует интересными коммуникативными моментами. По поводу некоторых из них хотелось бы поделиться наблюдениями.

Итак, краткий анализ того, какие послания можно "расшифровать" в медиа посредством коммуникации.

При просмотре интервью становится очевидным, что Пашинян как политический лидер не может контролировать "язык тела". Отвечая на вопросы Сакура, можно с уверенностью заявить, что напряженное лицо, чрезмерная жестикуляция и движение губ премьер-министра свидетельствуют о внутреннем волнении, о сложных мозговых процессах, которые происходят ввиду неожиданных атак, и, в целом, являются ни чем иным, как признаком слабости.

Список вопросов, основанных на исторических фактах, свидетельствуют о хорошей подготовке ведущего, интонация и острота задаваемых вопросов кажутся своего рода посланием официальному Еревану. Покачивание головой, неоднократное прерывание уклоняющегося от ответов на конкретные вопросы Пашиняна и размахивание ведущего пальцами наводят на мысль, что у Запада есть конкретное послание Еревану от международного сообщества.

Тот факт, что премьер-министр пристально смотрит в монитор, сидит в полусогнутом положении, свидетельствует о том, что он занял оборонительную позицию на программе. Неслучайно четыре резолюции Совета Безопасности ООН, долгие годы "выжидавшие своего часа" и рьяно игнорируемые официальным Ереваном, были вновь подняты в свете политических событий. Возможно, премьер не в курсе, однако коммуникативно-визуальный анализ видео заставляет задуматься об обратном. Полагаю, что неоднократное прочтение Стивеном Сакуром каждого предложения резолюции, с пристальным вниманием и паузами (что в иной раз свидетельствует о том, что он осознает важность ведущих норм международного права и читает вопрос относительно резолюций с бумаги, а не задает его по памяти, во избежание недопущения любых малейших ошибок), является очередным доказательством того, что ему небезразлична эта тема. Резолюции, к которым официальные лица Армении на протяжении долгих лет относились с большим презрением и содрогались при каждом малейшем упоминании, не вызвали никаких иных эмоций и у Пашиняна. Слушая вопрос, в глазах премьер-министра будто читается следующее: "правовые нормы нависли над нашими головами, как Дамоклов меч, что и как в этот раз сказать, дабы выкрутиться".

В дополнение ко всему, премьер-министр пытается по-своему трактовать резолюции ООН, однако в его же собственном тезисе возникает вопрос: если резолюции Совета Безопасности ООН не о вооруженных силах Армении, а о каких-то абстрактных силах самообороны, то почему его родной сын отправился на военную службу в Нагорный Карабах? Отметим, что даже свои же армянские СМИ делились информацией и тиражировали фотографии по этому поводу. Пытаясь "просветить" ведущего, он заявляет, что в юридическом тексте резолюций упоминаются силы самообороны так называемого "Нагорного Карабаха", а не армянская армия. Возможно, на этом этапе было бы полезно подключить премьер-министра к детектору лжи, потому что пауза после каждого произнесенного им слова заставляет думать о том, что он опасается разоблачения его новой лжи. Внимание привлек также вопрос С.Сакура о новой дороге из Армении в Нагорный Карабах. Слушая вопрос, Пашинян нахмурил брови, глаза сузились, а активная жестикуляция во время ответа наводила на мысль о том, что высокопоставленный чиновник в процессе интервью чувствовал себя крайне некомфортно.

Психологическое напряжение Никола Пашиняна на протяжении всей программы, крайняя эмоциональность, неприсущая политикам, неоднократные уклонения и неспособность ответить на вопросы невольно создают впечатление студента, вытянувшего экзаменационный билет и пытающегося отвлечь внимание учителя, изворачиваясь и явно уклоняясь от прямого ответа. Учитывая специфику концепции программы, я предполагаю, что Сакур выбирал последовательность вопросов не случайно. Нагорный Карабах, оккупированные территории, зверства армян, национализм, нарушение международного права и т.д., каждый вопрос, сформулированный в четком обвинительном тоне, разоблачающим стремление Армении в лице премьер-министра Пашиняна, c констатацией неопровержимых исторических фактов, доносит посыл о том, что мир на стороне справедливости. Наглядным примером сего являются затруднения ведущего получить от представителя официального Еревана конкретный ответ на вопрос: "собираетесь ли вы извиниться за военные преступления, совершенные армянской армией в Нагорном Карабахе", после чего Сакур вынужденно завершает вопрос своим же ответом: "очевидно, вы не собираетесь извиняться". О том, что официальный Ереван так и не выразил конструктивной позиции по решению проблемы, свидетельствует неоднократное повторение ведущим почти каждого вопроса, ввиду отсутствия какого-либо вразумительного варианта ответа премьер-министра.

Наконец, Стивену Сакуру пришлось весьма настойчиво повторить вопросы, в отношении, как выражается сам Сакур, "провокационных" шагов на оккупированных армянами территориях, так и в отношении выбранного курса во внешней политике Армении, на которые, официальное лицо не дало четкого ответа.

Причина очень проста. Премьер-министр Республики Армения выступил в программе "HARDtalk" не как представитель политической элиты, а как человек, не знающий дипломатического этикета, правил поведения и живущий в параллельном, далеком от реальности мире.

Автор: Бильгин