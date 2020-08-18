Закир Гасанов встретился с молодежью

Участники программы молодых лидеров "Изучаем политическую школу Гейдара Алиева", реализуемой министерством молодежи и спорта и Центром Гейдара Алиева с 2019 года, на этот раз встретились с министром обороны Закиром Гасановым.

Как сообщили Day.Az в министерстве молодежи и спорта, замминистра Интигам Бабаев коротко проинформировал участвующих о целях проекта, о проделанной министерством работе для повышения уровня патриотизма, военно-патриотической игре "Ястребы" (Şahinlər), которая более 20 лет проводится министерством обороны и министерством молодежи и спорта совместно с соответствующими ведомствами, в целом о реализуемых проектах и мероприятиях. Замминистра отметил, что в этих мероприятиях обеспечено участие свыше 10 тысяч молодых людей.

Министр обороны Закир Гасанов подчеркнул, что патриотизм должны проявлять не только солдаты, но и любой гражданин, независимо от занимаемой им должности.

Продолжая свое выступление, министр сказал, что одна из главных задач врага - формирование у молодежи негативного представления о нашей стране.

"Сегодня под азербайджанскими именами в интернете зарегистрировано много армян. Их главная цель - сформировать у азербайджанской молодежи негативное мнение о своей Родине, стране и государстве. У нас должно быть две цели. Прежде всего, молодежь должна быть солидарна во всем, мы должны поддерживать друг друга. Другой вопрос заключается в том, что мы всегда должны быть готовы плечом к плечу сражаться за Родину и защищать ее", - сказал Закир Гасанов.

Затем министр Закир Гасанов ответил на вопросы молодежи относительно товузских боев, военного строительства в Азербайджане, совместных азербайджано-турецких военных учений и другие вопросы.

Основная цель программы молодых лидеров "Изучаем политическую школу Гейдара Алиева" - создание условий для развития лидерских качеств у молодых людей путем укрепления их уважения и верности традициям независимой государственности. Для участия в программе, которая стартовала в апреле этого года, подали заявки более 350 молодых людей. После предварительного отбора с 171 молодым человеком были проведены онлайн-собеседования, в результате 115 молодых людей из 30 районов были выбраны в качестве участников. Молодым людям, успешно окончившим программу, будет вручен диплом и нагрудный значок молодого лидера.

При отборе участников предпочтение отдается таким качествам, как социальная активность, организационные навыки, мировоззрение, коммуникативные навыки и опыт работы в команде.

В августе-октябре в рамках программы предусмотрено проведение встреч, вебинаров и тренингов с официальными лицами в режиме онлайн.

Реализация проекта осуществляется в рамках исполнения подпункта 5.1.1. (широкая пропаганда среди молодежи идеологии азербайджанства Общенационального лидера Гейдара Алиева) Плана мероприятий "Государственной молодежной программы в Азербайджане на 2017-2021 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 15 сентября 2017 года.