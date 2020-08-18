Закир Гасанов: Молодежь должна быть солидарна

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов встретился с участниками программы молодых лидеров "Изучаем политическую школу Гейдара Алиева".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в своем выступлении во время встречи министр отметил, что патриотизм должны проявлять не только солдаты, но и любой гражданин, независимо от занимаемой им должности.

Продолжая свое выступление, министр сказал, что одна из главных задач противника - формирование у молодежи негативного представления о нашей стране.

"Сегодня под азербайджанскими именами в интернете зарегистрировано много армян. Их главная цель - сформировать у азербайджанской молодежи негативное мнение о своей Родине, стране и государстве. У нас должно быть две цели. Прежде всего, молодежь должна быть солидарна во всем, мы должны поддерживать друг друга. Другой вопрос заключается в том, что мы всегда должны быть готовы плечом к плечу сражаться за Родину и защищать ее", - сказал Закир Гасанов.

Затем министр Закир Гасанов ответил на вопросы молодежи относительно товузских боев, военного строительства в Азербайджане, совместных азербайджано-турецких военных учений и другие вопросы.