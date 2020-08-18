Джамиль Гасанлы решил побеларусить: баллада о маразме

То, чего не могут заполучить, им всегда кажется лучше того, что имеешь. В этом состоит романтика и идиотизм инфантильных человечков "Нацсовета". Структуры, которая не является ни национальным, ни советом.

И вот, предводитель ластоногих глиномесов из обросшего тиной "Нацсовета", унылый и проигравший логике Джамиль Гасанлы решил высказаться про события в Беларуси.

Выпятив губы и заодно впалую грудь, он усердно писал на новоподаренном ему заокеанским обкомом ноутбуке очередную гневную тираду об Азербайджане.

Честно говоря, я не рассчитывал, да и ныне пребываю в сомнениях, что каждый из мысленосцев в "Нацсовете" будет гением политики и ходячим символом апофеоза тактических расчетов - но нипочем бы не догадался, что вроде умудренные годами, называющие себя политиками гомо демагогикусы кинутся в маразм с таким апломбом.

Итак, зиц-председатель т. н. "Нацсовета" Азербайджана профессор Джамиль Гасанлы в очередной раз прокомментировал события в Беларуси и сравнил лидеров двух стран Ильхама Алиева и Александра Лукашенко.

Не могу лишить себя удовольствия процитировать один абзац из сего "нетленного творения" вербального искусства старого демагога: "Культурная революция в Беларуси на прошлой неделе разрушает 26-летнюю диктатуру. Народ Беларуси с удовольствием вышел на улицы, показал свою волю, свободу, демократию, свою судьбу, в полном смысле этого слова, народ вышел на сцену, выступил творцом истории, в которой он существует. Своей славной борьбой белорусы покорили мировую повестку дня".

Что ни предложение, то писк политической мысли и скрежет извилин.

Оказывается, в Беларуси идет культурная революция и на улицы белорусских городов выходят хунвейбины, но без цитатников великого Мао.

Причем, все происходящее - не акции протеста озлобленных масс, умело управляемых извне, а всего лишь массовые променады белорусов, с вящим, видите ли, удовольствием вышедших на улицы и проспекты. А рядом с ними дефилируют Омоновцы и полицейские, невзначай спрашивающие гулящих горожан о самочувствии.

Хотя, что означает быть "творцом истории, в которой он существует" - не очень ясно, но не суть важно. Главное, что кто-то существует, есть история и кто-то творит, даже сам не ведая творящееся.

И да, покорить мировую повестку дня славной борьбой - это, господа хорошие, не фунт изюму, для такого умопомрачительного дела надо постараться, ибо ни один смертный пока, за всю историю человечества, не мог сотворить такое.

Далее Джамиль Гасанлы, обращаясь в космос, заявляет: "Правитель Беларуси, угнетающий свой народ, является примером колонизации современного типа и ненависть азербайджанского народа к режиму Алиева гораздо глубже, чем ненависть народа Беларуси к Лукашенко".

Очень трудно комментировать этот сущий бред, но попытаемся. Во-первых, неуважаемый мною Д.Гасанлы, хоть и считается профессором истории, весьма "смело" разбрасывается терминами. Беларусь никак не может считаться колонизированной страной, ибо нет метрополии, управляющей белорусами. Выдавать Беларусь за современную Верхнюю Вольту, по меньшей мере, безграмотно.

Во-вторых, ненависть в Азербайджане есть, но она направлена не на власть, а на никчемную, несистемную, бесхребетную, продажную радикальную оппозицию, одним из серых представителей которой и является сам Гасанлы.

"Где кровь шести азербайджанцев, убитых во время нардаранских событий?", - вопрошает Дж.Гасанлы. Маразматическая постановка вопроса хоть и преследует цель очередного демагогического разглагольствования, ответ очень прост: во время нардаранских событий несколько человек, вооружившись заранее припасенным оружием, стреляли в полицейских. Они отчаянно сопротивлялись, отстреливались и были обезврежены, как представляющие очень большую опасность мирным жителям поселка.

Они были экстремистами, опоясавшие свои речи религиозными догмами и терминами.

И да, Джамиль Гасанлы, выдавая функционера т.н. "Нацсовета" Тофика Ягублу как "самого влиятельного гражданина страны", лукавит, врет и пытается казаться неимоверно отчаянным борцом за правду.

"Диктаторы и тираны - это пособники сатаны, которые удерживают свои народы в плену", - пишет Гасанлы.

Совершенно верно, неуважаемый профессор, только вы не там ищете ловцов душ.

Тирания и диктатура, волюнтаризм и неумелое руководство - вот характерные черты управления своей партией вашего босса, председателя ПНФА Али Керимли.

Превратившиеся в живых трупов политической действительности, А.Керимли и Д.Гасанлы все еще не поняли простую истину: если оппозиция хочет добиться своего, нужно менять тактику и стратегию. А при сегодняшнем раскладе у нее нет шансов.

Да и пока не видно, чтобы местечковая радикальная оппозиция собиралась предпринять что-либо по-настоящему эффективное. Если грезы только в том, чтобы опять выйти протестовать, то результат этого уже понятен: цель не будет достигнута.

Соответственно, польза от этих летних протестов только в привлечении внимания Запада к действиям властей. Но польза эта так себе: внимание будет привлечено, но не более того. А потом и вообще все переключатся на другое и забудут - Керимли с Гасанлы не такие важные люди, чтобы их западные хозяева непрерывно лелеяли их.

Что останется?

Через цепочку поражений люди придут к разочарованию и в протестах, и в оппозиции, и в ее действиях. И, собственно, уже сейчас пришли.

Со всех сторон т.н. "Нацсовету" с ПНФА задают вопросы: "Зачем вы это делаете? Это же бессмысленно. Так вы ничего не измените, и ничего не достигнете".

То есть ещё один результат, совершенно нежелательный для недееспособной, ущербной оппозиции, состоит в демонстрации ее бесполезности.

И уверяю вас, власть Азербайджана по этому поводу могла бы сказать, что если бы таких ужимок лидеров радикальной оппозиции не было, их следовало выдумать. Раз за разом действия радикальной оппозиции показывают свою неэффективность, но гоп-компания дуэта Керимли-Гасанлы за неимением ничего другого повторяет их вновь и вновь. Это надоест хоть кому.

А согласно банальной логике, такая деятельность радикальной оппозиции - это просто отличная профилактика политических карликов.

И если на этом остановиться - в смысле зациклиться, бесконечно повторять одно и то же - то ничего лучше, с позиции непрестанного проигрыша и саморазоблачения, и придумать невозможно. Недовольные сами себя демонстрируют, разоблачают перед обществом, причем самым безопасным для нее способом.

У местечковой радикальной оппозиции нет развития. Каждый из "лидеров" этого лагеря имеет ограниченную цель (которую к тому же почти никогда не достигает), вокруг которой все и вертится некоторое время, а затем затухает, не имея продолжения.

Что касается Беларуси, то там протестующие объединяются только кратковременно, потому что не ставят перед собой больших серьезных целей, потому что не надеются их достичь. Они не видят для этого возможностей. У них нет средств для такой борьбы, и они не знают, что это за средства, где и как их взять, что с ними делать дальше. В общем, они не готовы к настоящему протесту абсолютно.

Сознательно или нет, но лидеры оппозиции опорочили саму идею демократической, внятной и адекватной оппозиционной деятельности.

Нормальная оппозиция осознанно и целенаправленно действует в сторону улучшения жизни граждан страны.

А для Д.Гасанлы и радикальной камарильи все наоборот: чем хуже для граждан, тем лучше им. Ибо они политические оборотни, в случае необходимости переобувающиеся в прыжке из одного лагеря в другой стан.

Безликие, бездушные, безграмотные лицедеи.

Только и всего.