В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась встреча с группой известных деятелей культуры и искусства, представителями интеллигенции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, во встрече приняли участие помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров, заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики, диаспоры, мультикультурализма и религии Фарах Алиева, временно исполняющий обязанности министра культуры первый заместитель министра культуры Анар Керимов.

Помощник Президента Азербайджана Анар Алакбаров сказал, что в последнее время в нашей стране проводятся серьезные реформы в различных сферах, в том числе по развитию культуры, решению проблем граждан, отметил усиление поддержки реализации проектов в этой области. Он сказал, что пандемия COVID-19 повлияла и на сферу культуры, отметил, что из-за широкого распространения коронавируса в настоящее время во всем мире, в том числе и в нашей стране не проводятся массовые мероприятия. Несмотря на это, согласно поручению Президента Ильхама Алиева продолжается реализация многочисленных культурных проектов. Анар Алакбаров отметил, что основная цель этой встречи заключается в проведении обмена мнениями с деятелями культуры, доведении их предложений до руководства страны.

Помощник Президента отметил также деятельность Фонда Гейдара Алиева, оказывающего поддержку государственным мероприятиям. Он рассказал о проектах, реализуемых Фондом под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по развитию и пропаганде в мире азербайджанской культуры, реконструкции культурных объектов, доведении до международной общественности правды об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Анар Алакбаров отметил, что уже определена последующая работа. Было бы полезно узнать мнения и предложения деятелей культуры и искусства в связи с этим, и проведение совместной работы.

Временно исполняющий обязанности министра культуры первый заместитель министра культуры Анар Керимов сказал, что недавно созданный Общественный Совет будет полезным в расширении отношений с представителями общественности.

Председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов подчеркнул большое значение таких встреч для деятельности творческих организаций.

Председатель Правления Союза архитекторов Эльбай Гасымзаде сказал, что возглавляемая им структура выступит на фестивале "Сохранение и использование исторического наследия" в России с выставкой о состоянии наших архитектурных памятников на оккупированных территориях Азербайджана. Анар Керимов довел до внимания, что последний реестр наших архитектурных памятников был составлен в 2001 году. За минувшие 19 лет в результате археологических раскопок были обнаружены новые памятники. Уже началась работа по составлению нового списка.

Председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев и другие выступившие высоко оценили реформы, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева. Были особо отмечены доблесть и отвага, проявленные в последнее время нашей армией при отражении вражеской провокации во фронтовом регионе.

Деятели культуры и искусства выдвинули предложения по сохранению и пропаганде культурного наследия. Состоялись обсуждения предстоящих работ в различных направлениях, в том числе в сфере культуры.

Участники мероприятия подчеркнули значение таких встреч, отметили эффективность избранного для обсуждений формата, с точки зрения плодотворности решения предстоящих задач.