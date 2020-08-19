Армянская провокация против азербайджанских дипломатов в Болгарии

Армянство, теряющее позиции во многих точках мира, которые армяне считали "своими", в последнее время обратило пристальное внимание на Болгарию. В болгарском обществе по ряду причин, в том числе исторического характера, имеется некоторая склонность к туркофобии, что было уже давно учтено и взято на заметку армянскими националистами. Интерпретируя в свою пользу историю, армяне всякий раз дают понять болгарам, что у них, мол, общий враг. Под врагом подразумевается, разумеется, не только турецкий, но и азербайджанский народ.

На днях софийское отделение Всеармянского благотворительного союза "Парекордзаган" выступило с истеричным заявлением. Истерику вызвали действия посольства Азербайджана в Болгарии и конкретно - посла Наргиз Гурбановой.

Памятник и фильм о подонке Нжде в Болгарии - в Софии продали свою историю за армянские деньги

Памятник и фильм о подонке Нжде в Болгарии - в Софии продали свою историю за армянские деньги

Дело в том, что азербайджанская дипмиссия проводит большую работу по донесению до болгарской общественности реалий нашего региона и правды об армяно-азербайджанском конфликте. Дипломатическое представительство настолько преуспело в этой работе, что это уже начало вызывать серьезное беспокойство местного армянства. В своем заявлении организация с непроизносимым названием "Парекордзаган" обвинила Гурбанову в распространении информации на "языке ненависти". Под этим имеется в виду информация о происходящем в нашем регионе, в частности о последних боестолкновениях на госгранице с Арменией. Благодаря деятельности дипмиссии, в болгарской прессе публикуется во многих случаях объективная информация. Правда об армянской провокации в Товузе никак не направлена на, как утверждают армяне, "разжигание межнациональной ненависти". Это всего лишь констатация факта, которая перебивает ложь, распространяемую армянской стороной в "своей" Болгарии.

Армяне, судя по обращению, страшно раздражены тем фактом, что азербайджанской дипмиссии удается пресекать их провокации - добиваться опровержений или удалений клеветы на нашу страну в СМИ, прикрывать провокационные армянские собирушки, называемые ласково культурными мероприятиями или научными конференциями. Как следует из заявления обиженных армян, посольству Азербайджана удалось заблокировать выставку художников из Армении в Национальном дворце культуры и Картинной галерее Варны. И так далее.

Устраивающим истерики армянам следует понять, что Азербайджан не будет вмешиваться в "многовековые" двусторонние отношения Армении и Болгарии, если они не касаются нашей страны. Искажения реалий и истории карабахского конфликта, пропаганды сепаратистского образования, созданного Арменией на оккупированных территориях, попытки использовать в целях этой пропаганды культурные мероприятия и выставлять Азербайджан агрессором, - все это пресекается и будет пресекаться, несмотря на истерики армянской стороны и ее слезные обращения к болгарским властям и общественности.

Армянство, ссужающее огромные средства на покупку СМИ и политиков стран пребывания, рассуждает о недопустимости "так сильно вмешиваться в работу болгарских учреждений, прессы, государственных и общественных учреждений". По-видимому, действия азербайджанского посольства действительно стали очень сильно мешать продвижению грязной пропаганды. Прежде армянство владело своеобразной монополией на информацию о карабахском конфликте. Когда же болгарская общественность начала получать хотя бы порциями правду, начались истерики.

Депутат парламента Болгарии резко осудил атаки Армении на Азербайджан

Депутат парламента Болгарии резко осудил атаки Армении на Азербайджан

Настойчивое упоминание в заявлении "Парекордзаган" посла Наргиз Гулиевой, приписывание азербайджанскому дипломату "армянофобских заявлений" свидетельствуют о планах армян разжечь дипломатический скандал между Болгарией и Азербайджаном. Одним словом, отомстить за правду.

Не менее гадливое чувство вызывает и обращение местной епархии армянской церкви к президенту, спикеру парламента, главе МИД и духовному лидеру Болгарии. Авторы обращения, сделанного с многозначительным упором на "два христианских народа", призывают немедленно осудить Азербайджан и Турцию и "военные действия против армянского народа". Епархия ААЦ бесстыдно обвиняет соседей в якобы присвоении и уничтожении культурного наследия армян, в то время как вся история самого армянства построена на фальши и присвоении чужих достижений.

Болгарской стороне в связи со всем вышесказанным следует учесть, что лживой пропагандой армяне только подставляют Болгарию. В то время, как весь мир признает территориальную целостность Азербайджана, а в международных документах оккупантом четко обозначена Армения, в Софии и других городах Болгарии устраиваются антиазербайджанские шабаши, в которые армянами вовлекаются болгарская общественность, политики и даже официальные структуры. В то время, как ООН принимает резолюцию о недопустимости героизации нацистов, в болгарском городе Плиска идет подготовка к установлению памятника пособнику нацистов Нжде.

Так что Болгария в определенной степени должна быть благодарна посольству Азербайджана, помогающему предотвращать шаги армянства, способные нанести урон отношениям наших стран.

Зульфугар Ибрагимов