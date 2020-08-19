Армянская провокация против азербайджанских дипломатов в Болгарии

Армянство, теряющее позиции во многих точках мира, которые армяне считали "своими", в последнее время обратило пристальное внимание на Болгарию. В болгарском обществе по ряду причин, в том числе исторического характера, имеется некоторая склонность к туркофобии, что было уже давно учтено и взято на заметку армянскими националистами. Интерпретируя в свою пользу историю, армяне всякий раз дают понять болгарам, что у них, мол, общий враг. Под врагом подразумевается, разумеется, не только турецкий, но и азербайджанский народ.

На днях софийское отделение Всеармянского благотворительного союза "Парекордзаган" выступило с истеричным заявлением. Истерику вызвали действия посольства Азербайджана в Болгарии и конкретно - посла Наргиз Гурбановой.

Дело в том, что азербайджанская дипмиссия проводит большую работу по донесению до болгарской общественности реалий нашего региона и правды об армяно-азербайджанском конфликте. Дипломатическое представительство настолько преуспело в этой работе, что это уже начало вызывать серьезное беспокойство местного армянства. В своем заявлении организация с непроизносимым названием "Парекордзаган" обвинила Гурбанову в распространении информации на "языке ненависти". Под этим имеется в виду информация о происходящем в нашем регионе, в частности о последних боестолкновениях на госгранице с Арменией. Благодаря деятельности дипмиссии, в болгарской прессе публикуется во многих случаях объективная информация. Правда об армянской провокации в Товузе никак не направлена на, как утверждают армяне, "разжигание межнациональной ненависти". Это всего лишь констатация факта, которая перебивает ложь, распространяемую армянской стороной в "своей" Болгарии.

Армяне, судя по обращению, страшно раздражены тем фактом, что азербайджанской дипмиссии удается пресекать их провокации - добиваться опровержений или удалений клеветы на нашу страну в СМИ, прикрывать провокационные армянские собирушки, называемые ласково культурными мероприятиями или научными конференциями. Как следует из заявления обиженных армян, посольству Азербайджана удалось заблокировать выставку художников из Армении в Национальном дворце культуры и Картинной галерее Варны. И так далее.

Устраивающим истерики армянам следует понять, что Азербайджан не будет вмешиваться в "многовековые" двусторонние отношения Армении и Болгарии, если они не касаются нашей страны. Искажения реалий и истории карабахского конфликта, пропаганды сепаратистского образования, созданного Арменией на оккупированных территориях, попытки использовать в целях этой пропаганды культурные мероприятия и выставлять Азербайджан агрессором, - все это пресекается и будет пресекаться, несмотря на истерики армянской стороны и ее слезные обращения к болгарским властям и общественности.

Армянство, ссужающее огромные средства на покупку СМИ и политиков стран пребывания, рассуждает о недопустимости "так сильно вмешиваться в работу болгарских учреждений, прессы, государственных и общественных учреждений". По-видимому, действия азербайджанского посольства действительно стали очень сильно мешать продвижению грязной пропаганды. Прежде армянство владело своеобразной монополией на информацию о карабахском конфликте. Когда же болгарская общественность начала получать хотя бы порциями правду, начались истерики.

Настойчивое упоминание в заявлении "Парекордзаган" посла Наргиз Гулиевой, приписывание азербайджанскому дипломату "армянофобских заявлений" свидетельствуют о планах армян разжечь дипломатический скандал между Болгарией и Азербайджаном. Одним словом, отомстить за правду.

Не менее гадливое чувство вызывает и обращение местной епархии армянской церкви к президенту, спикеру парламента, главе МИД и духовному лидеру Болгарии. Авторы обращения, сделанного с многозначительным упором на "два христианских народа", призывают немедленно осудить Азербайджан и Турцию и "военные действия против армянского народа". Епархия ААЦ бесстыдно обвиняет соседей в якобы присвоении и уничтожении культурного наследия армян, в то время как вся история самого армянства построена на фальши и присвоении чужих достижений.

Болгарской стороне в связи со всем вышесказанным следует учесть, что лживой пропагандой армяне только подставляют Болгарию. В то время, как весь мир признает территориальную целостность Азербайджана, а в международных документах оккупантом четко обозначена Армения, в Софии и других городах Болгарии устраиваются антиазербайджанские шабаши, в которые армянами вовлекаются болгарская общественность, политики и даже официальные структуры. В то время, как ООН принимает резолюцию о недопустимости героизации нацистов, в болгарском городе Плиска идет подготовка к установлению памятника пособнику нацистов Нжде.

Так что Болгария в определенной степени должна быть благодарна посольству Азербайджана, помогающему предотвращать шаги армянства, способные нанести урон отношениям наших стран.

Зульфугар Ибрагимов