Депутат Севиль Микаилова дала интервью турецкому телеканалу 24 ТV

Сказав Николу Пашиняну "Вы не человек мира" в ходе интервью в эфире программы Hard Talk на телеканале ВВС, ведущий Стивен Сакур в действительности произнес именно те слова, которые весь мир должен был донести до премьер-министра Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью турецкому телеканалу 24 ТV сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова.

Депутат подчеркнула, что мир должен видеть в этом вызов, против Армении следует ввести санкции.

Затронув азербайджано-турецкие отношения, Севиль Микаилова сказала, что братство, партнерство и всесторонние отношения на высоком уровне между двумя странами приносят в регион мир и безопасность. То есть Турция участвует в ряде крупных проектов в регионе, создавая новые форматы партнерства. Армения же своей политикой представляет угрозу миру и крупным проектам в регионе. Депутат добавила, что в этой связи нагорно-карабахский конфликт следует рассматривать как конфликт большего масштаба нежели региональный.