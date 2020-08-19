В Азербайджане отметят 100-летний юбилей Гасана Сеидбейли - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о проведении 100-летнего юбилея Гасана Сеидбейли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В декабре 2020 года исполняется 100 лет со дня рождения известного представителя азербайджанской культуры, кинодраматурга, режиссера и сценариста, народного артиста Гасана Мехти оглу Сеидбейли.
Согласно распоряжению, министерству культуры с учетом предложений Союза кинематографистов Азербайджана и Союза писателей Азербайджана поручено подготовить и осуществить план мероприятий в связи со 100-летним юбилеем народного артиста Гасана Сеидбейли.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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