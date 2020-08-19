Международный центр Низами Гянджеви расширяет связи

В списке влиятельных членов Международного центра Низами Гянджеви новые имена.

Как сообщили Day.Az в Центре, в их числе такие влиятельные лица, как экс-премьер-министр, лидер Лейбористской партии Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (1997-2007) Гордон Браун, экс-премьер-министр Новой Зеландии (1999-2008), первая женщина-глава Программы развития ООН (2009-2017) Хелен Кларк, первая женщина-президент Республики Маврикий (2015-2018) Амина Гуриб-Факим, экс-заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Израиля (2006-2009) Ципи Ливни.

Отметим, что Ципи Ливни считается самой влиятельной женщиной-политиком в Израиле после Голды Мейер.

В письме, адресованном новым членам организации, сопредседатели Международного центра Низами Гянджеви - экс-президент Латвии (1999-2007) Вайра Вике-Фрейберга и первый вице-президент Всемирного банка (1992-2000) Исмаил Серагельдин выразили уверенность в том, что новые члены Центра, которые имеют большой авторитет и опыт, играя важную роль в мировой политике, будут способствовать укреплению международного престижа Центра.