https://news.day.az/politics/1263590.html Метин Эйнуллаев назначен главой Азербайджанского инвестиционного холдинга - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Метин Эйнуллаев назначен главой Азербайджанского инвестиционного холдинга - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
19 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Метина Баласен оглу Эйнуллаева председателем правления Азербайджанского инвестиционного холдинга.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре