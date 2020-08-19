Метин Эйнуллаев назначен главой Азербайджанского инвестиционного холдинга

19 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Метина Баласен оглу Эйнуллаева председателем правления Азербайджанского инвестиционного холдинга.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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