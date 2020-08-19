Маргерита Коста награждена орденом "Достлуг"

19 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Маргериты Коста орденом "Достлуг".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, М.Коста награждена за особые заслуги в укреплении дружеских отношений и взаимного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой.