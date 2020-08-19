https://news.day.az/politics/1263596.html Маргерита Коста награждена орденом "Достлуг" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Маргерита Коста награждена орденом "Достлуг" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
19 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Маргериты Коста орденом "Достлуг".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, М.Коста награждена за особые заслуги в укреплении дружеских отношений и взаимного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой.
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