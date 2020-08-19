Чиновника-армянина уволили из-за оскорбления азербайджанца в Москве

В Москве уволен чиновник армянского происхождения, который допустил незаконные действия в отношении азербайджанца в период боев в Товузском районе.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров.

По его словам, по факту было направлено обращение действующим в России адвокатам Сурие Рзаевой и Нариману Агасиеву. После этого дело было рассмотрено. Работавший завотделом в окружной администрации города Мытищи Московской области Роман Радикович Шагинян был наказан и уволен за незаконные действия.

По словам Багирова, главной задачей сейчас является привлечение Шагиняна к уголовной ответственности.

Отметим, в период боев в Товузе между Шагиняном и продавцами овощей в Москве произошел конфликт, в ходе которого чиновник начал оскорблять азербайджанца, применять физическую силу. После распространенных в соцсетях видеокадров с места происшествия Шагинян на следующий день пришел и извинился перед нашим соотечественником.