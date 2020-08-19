"Наш месседж предельно ясен: вклад Азербайджана в европейскую и глобальную энергобезопасность и стабильность - пример позитивных обязательств, которые мы высоко оцениваем".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер во время своего выступления на симпозиуме по Региональной энергобезопасности 2020 года.

Он отметил, что США полностью поддерживают независимость, стабильность и благополучие Азербайджана после выхода республики из состава Советского Союза: "Наши двусторонние отношения с Азербайджаном основаны на трех основных принципах - сотрудничество в сфере безопасности, экономическое и энергетическое сотрудничество и уважение верховенства закона".