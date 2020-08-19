https://news.day.az/politics/1263671.html Азербайджанские танкисты готовятся к конкурсу "Танковый биатлон" - ФОТО
Азербайджанские танкисты готовятся к конкурсу "Танковый биатлон" - ФОТО
Азербайджанские танкисты-участники конкурса "Танковый биатлон", который состоится в рамках Армейских международных игр-2020, продолжают подготовку к предварительному соревнованию - гонке первого дивизиона.
Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны, танковые экипажи и группа технической поддержки проверили техническое состояние боевых машин, которые будут участвовать в состязании. После проверки боевых машин экипажи также произвели проверочные выстрелы из штатного вооружения танка.
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