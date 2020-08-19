Азербайджанские танкисты готовятся к конкурсу "Танковый биатлон"

Азербайджанские танкисты-участники конкурса "Танковый биатлон", который состоится в рамках Армейских международных игр-2020, продолжают подготовку к предварительному соревнованию - гонке первого дивизиона.

Как сообщили в среду Day.Az в министерстве обороны, танковые экипажи и группа технической поддержки проверили техническое состояние боевых машин, которые будут участвовать в состязании. После проверки боевых машин экипажи также произвели проверочные выстрелы из штатного вооружения танка.