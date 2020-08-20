Военный преступник Саргсян требует новой крови

Ереван, терпящий усилиями недоучки Пашиняна поражение за поражением на дипломатическом направлении, решил прикрыть провальную ситуацию за счет экс-президента Сержа Саргсяна, выпустив его на пресс-конференцию.

Последний вероятно ассоциируется с "тяжелой артиллерией" преступного официального Еревана на фоне неопытной соросовской поросли во главе с Пашиняном. В этой связи Саргсяна временно реанимировали и поручили спасти посрамленных перед всем миром армян после позорного выступления армянского премьер-министра в программе Би-би-си HARDtalk.

На фоне одного из самых громких разоблачений армянской лжепропаганды на уровне международного сообщества, Саргсяна делегировали исправлять пашиняновские "двойки" и в дублирующей версии ответить на вопросы ВВС, только не лицом к лицу с опытным британским ведущим, а в трусливой закулисной манере. В результате трус еще раз доказал, что он трус, лжец получил возможность еще раз солгать, а военный преступник вновь подтвердил себя в этом качестве, отказавшись от покаяния за многочисленные военные преступления Армении и свои собственные.

Этой пресс-конференцией бывший президент Армении еще раз доказал, что суть этого преступного режима не меняется, как бы армяне не тасовали в политической колоде своих лидеров. На место одному преступнику все равно придет другой, или станет им в условиях всенародного поощрения преступлений армянского нацизма. Разговоры о мире с агрессором ни к чему не привели и не приведут, к сожалению. Саргсян еще раз дал понять, что в регионе не наступит мира без войны или принуждения агрессора к миру. Только "агрессором" этот экс-президент с бэкграундом боевика, сепаратиста и террориста вновь пытается назвать пострадавшую сторону.

Сегодня сайты почти всех армянских СМИ, в том числе проармянские СМИ России, например, симоньяновское агентство Sputnik, транслируют тезисы Саргсяна, который воскрес в армянском информационном поле, словно призрак позорного прошлого Армении и предвестник смутного будущего этого сомнительного государства и этого специфического этноса, плодящего сепаратистские режимы на чужих территориях.

К сожалению, этот народ никогда не признает даже очевидные факты Не признает свое государство оккупантом даже тогда, когда армянские ВС находятся на суверенных территориях Азербайджана, не признает своих лидеров, в том числе несущих ответственность за геноцид населения Ходжалы, военными преступниками, тогда как те, включая Саргсяна, еще не смыли кровь многочисленных невинных жертв этой войны.

Саргсян в свое время признал факт совершения ими жесточайших убийств женщин, детей и стариков в азербайджанском Ходжалы, но без тени раскаяния. Как раз напротив: Саргсян фактически признал себя военным преступником с расчетом попасть в "почетный" список армянских национальных "героев", среди которых, как правило, фигурируют фашисты и головорезы типа Нжде, Андраника, Монте, Дро. Мечты Саргсяна сбываются: он по праву может занять свое место в этом списке палачей, поскольку армянский народ не может генерировать иных кумиров, кроме тех, что сражаются и убивают, чтобы получить то, что им не принадлежит.

Военный преступник Серж Саргсян публично заявил: "А почему мы, армянские стороны, должны извиняться перед Азербайджаном. За то, что мы, следуя букве закона, мирно пытались осуществить наше право на самоопределение?!".

Интересно, какой "букве закона" следовали армянские бандиты, решившие устроить себе "второе государство" на землях соседнего народа, когда-то приютившего "бедное", гонимое армянское племя. Разве они помнили о законе, когда устраивали этнические чистки и изгоняли коренное азербайджанское население из Нагорного Карабаха? И пусть кто-нибудь в этом мире уже объяснит армянству, что процесс самоопределения не может продолжаться бесконечно и за чужой счет. После Азербайджана армяне уже самоопределились и на территориях Грузии (Абхазия и Самцхе-Джавахети), далее сами себе провозгласили "западную Армению" на территории Турции. А после такими темпами дойдут до юга России и американской Калифорнии?

Саргсян, вся жизнь которого является одним сплошным преступлением, цинично заявляет: "У меня и моих боевых товарищей нет комплексов, мешающих просить прощения. Нам нечего стыдиться". Безусловно, у Саргсяна нет ни стыда, ни комплексов, иначе на его счету не было бы массовых убийств, и он сейчас не бравировал бы преступлениями как достижениями. Но неужели НИКОМУ в Армении не стыдно, что от имени целого народа вещает военный преступник, не испытывающий раскаяния и призывающий к новой войне?

При этом Саргсян прикрывается памятью тех парней, которые, по его словам, "ценой жизни отстаивали каждый метр земли". Только он не сказал, что эти парни под руководством такого преступника, как он, отстаивали каждый метр чужой земли, и погибли как бандиты и оккупанты. Но, как видно, Саргсяну мало жертв. Этот преступник требует новой крови, ведь его дети и внуки не будут гибнуть на этой войне.

Алла Михайлова