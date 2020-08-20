Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Кюрдамирского района

20 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Фаррух оглу Джафарова от должности главы Исполнительной власти Кюрдамирского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.