https://news.day.az/politics/1263860.html Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Кюрдамирского района
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу Исполнительной власти Кюрдамирского района
20 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении Джейхуна Фаррух оглу Джафарова от должности главы Исполнительной власти Кюрдамирского района.
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