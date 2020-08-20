https://news.day.az/politics/1263894.html Джейхун Байрамов посетит Россию
Джейхун Байрамов посетит Россию
Планируется официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Российскую Федерацию.
Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написала начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.
Она отметила, что визит состоится 26 августа этого года.
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