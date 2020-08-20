Джейхун Байрамов посетит Россию

Планируется официальный визит министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Российскую Федерацию.

Как сообщает Day.Az, об этом в Twitter написала начальник управления пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что визит состоится 26 августа этого года.