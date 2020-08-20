Комментарии Хикмета Гаджиева о новой Стратегии нацбезопасности Армении опубликованы в болгарской прессе

Комментарии помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении опубликованы в болгарской прессе.

Как сообщили в четверг Day.Az в посольстве Болгарии, 19 августа 2020 года на сайте одного из ведущих СМИ Болгарии - информационного агентства Cross была опубликована статья на основании комментариев помощника Президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмета Гаджиева о новой Стратегии национальной безопасности Армении.

В статье, напечатанной на болгарском языке, читателю представлены суждения Хикмета Гаджиева о том, как Армения оккупировала Нагорно-Карабахский регион и прилегающие к нему семь районов Азербайджана, вопреки четырем резолюциям Совета Безопасности ООН, все еще не вывела свои войска с оккупированных территорий, а также о ее незаконной деятельности на этих территориях, включая их незаконное заселение, об Апрельских боях 2016 года и стремлении Армении прикрыть факт оккупации принципом самоопределения.

С полным содержанием статьи можно ознакомиться по ссылке.