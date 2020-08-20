Угроза Армении нанести удар по Гяндже - еще одно проявление азербайджанофобии

Страна-агрессор Армения продолжает угрожать Азербайджану. Недавно прозвучала угроза нанести удар по древнему азербайджанскому городу Гянджа. Это заявление, озвученное преступным режимом, созданным на оккупированных территориях нашей страны, является еще одним проявлением Арменией агрессии, ненависти и азербайджанофобии.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.

"Тот факт, что в качестве цели выбран город с такой древней историей, как Гянджа, говорит об опасной политике Армении, нацеленной против человечности. Это еще раз показывает, что в Армении терроризм и вандализм возведены на уровень государственной политики.

Это отражено и в недавнем документе по стратегии национальной безопасности Армении. Бессмысленно ожидать чего-то иного от руководства Армении, которое радуется разрушению древней цивилизации, сыгравшей важную роль в истории человечества.

Эта страна, с одной стороны, угрожает расправой над мирным населением Гянджи, а с другой стороны - строит подземные убежища для "защиты мирного населения", проживающего на оккупированных территориях. Это наглядно показывает, что Армения не заинтересована в мирном урегулировании конфликта и ищет возможности и предлог для новых актов агрессии по отношении к нашей стране.

Мы хотим, чтобы конфликт был урегулирован путем переговоров и поддерживаем мирное сосуществование армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха в рамках территориальной целостности нашей страны", - говорится в заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.