Джейхун Байрамов провел переговоры с заместителем госсекретаря МИД Великобритании
Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и заместителем госсекретаря по межпарламентским связям МИД Великобритании (заместитель министра по Еврососедству и США) Венди Мортон состоялся телефонный разговор.
Как сообщили в четверг Day.Az в пресс-службе МИД Азербайджана, Венди Мортон поздравила Джейхуна Байрамова по случаю назначения на должность министра иностранных дел.
Далее стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, входящих в повестку двустороннего сотрудничества, обсудили перспективы его дальнейшего развития.
Министр Джейхун Байрамов проинформировал Мортон о последней военной провокации вооруженных сил Армении в направлении Товузского района азербайджано-армянской границы и отметил, что эта провокация наглядно продемонстрировала намерение руководства Армении помешать процессу переговоров по урегулированию конфликта.
Венди Мортон, в свою очередь, подчеркнула важность предотвращения напряженности в регионе.
Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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