Армянская мафия разрушает российский спорт

Похоже, федеральные власти РФ хоть и с большим опозданием осознали всю пагубность деятельности министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна, превратившего Минспорта в свою вотчину, пишет российское издание smi6.ru.

На протяжении последних лет коррумпированность чиновников, опустошение государственной казны через сомнительные спортивные мероприятия, дошли до невиданных размеров. Естественно, Аракелян опирался на своих всесильных друзей-чиновников из госаппарата. Достаточно взглянуть на донскую спортивную жизнь, чтобы понять, что в Ростове как такового спорта и не существует, вся спортивная инфраструктура региона каким то образом оказалось в подчинении армянской диаспоры, а былая слава ростовского спорта осталась только в воспоминаниях.

Почти весь детский спорт региона находится в руках близкого друга и земляка Аракеляна, директора спортивной школы "ГБУ РО СШОР1" Апета Степкоевича Варданяна. По нашим данным, только в прошлом году между ГБУ РО СШОР и ООО "Дружба" которой также руководит Варданян было заключено 11 договоров на общую сумму более 15 млн рублей. ООО "Дружба", которая владеет спортивными сооружениями, дает в аренду свою инфраструктуру. Неудивительно, что почти все турниры по дзюдо и самбо проходят в спортивных центрах, принадлежащих Варданяну.

Директор Государственного бюджетного учреждения, за государственные деньги, не на конкурсной основе, арендует недвижимое имущество у самого себя, а министр спорта только поощряет эту деятельность.

Помимо прочего, Аракелян занимается разрушением регионального спорта на юге России на свой вкус. Например, уничтожаются традиционные виды спорта как фигурное катание.

Фигурное катание, хоккей, и балет - то чем по-праву гордится наша страна. Те виды искусства и спорта за которые нашим гражданам никогда не было стыдно. Однако, министр спорта Ростова так не думает.

В течение короткого времени, школы зимних видов спорта "Снежинка", расположенной вблизи с Дворцом спорта, столкнулась с отчуждением своего имущества, которая находилась на балансе правительственных органов.

В "Снежинке", в течение долгих лет ставили на коньки детей младшего дошкольного возраста (до пяти лет).

Отчуждение снежинки проходило не без участия Самвела Аракеляна в пользу городского МБУЗ КДЦ "Здоровье", возглавляемого почетным жителем города, и естественно также армянином Игорем Абояном.

Не известно, по какой схеме, минуя торги, областное имущество была выведена в пользу Абояна и кто дал право областным чиновникам, так вольно распоряжаться спортивной собственностью.

По сути действия армянкой мафии, захватившей спортивную сферу Ростовской области, поставили крест на развитии российского спорта N1 в миллионном городе.

Если добавить сюда еще и деятельность самого богатого человека Ростовской области, а по совместительству президента футбольного клуба "Ростов" Арташеса Арутюнянца, который добился того, чтоб региональные власти выделили дотации клубу, то можно представить масштабы украденных денег налогоплательщиков.

Однако, по нашим данным, федеральные власти решили поменять спортивную и молодежную политику в регионе, так как это уже затрагивает вопросы национальной безопасности. Согласно информации поступившей SMI6, скоро Аракелян уйдет в отставку, не исключено, что оставшуюся жизнь он проведет в местах лишения свободы.